    21.07.2026 13:00
    16. etapa
    Evian les Bains > Thonon les Bains
    26,1 km
    sport-ground-additional-data
    individuálna časovka
    Live

    Američan narazil do auta. Nevieme, prečo sa to stalo, uviedol šéf Pogačarovho tímu

    Brandon McNulty.
    Brandon McNulty. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. júl 2026 o 16:38
    ShareTweet0

    Pri nehode neutrpel žiadne zranenia.

    Americký cyklista Brandon McNulty mal v utorok pred štartom 16. etapy Tour de France kolíziu s autom. Pri nehode neutrpel žiadne zranenia, informovala agentúra DPA.

    Jazdec UAE Team Emirates bol na obhliadkovej jazde pred etapou, keď sa stal incident. Rozhnevaný šofér išiel pred nehodou za McNultym, tímovým kolegom lídra pretekov Tadeja Pogačara.

    „Nevieme, prečo sa to stalo. Predbehol ho. Brandon zastavil a potom, žiaľ, narazil do auta,“ povedal pre televíziu Eurosport šéf tímu UAE Mauro Gianetti.

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel počas časovky.
    Remco Evenepoel počas časovky.
    Belgičan predviedol v časovke vlastnú šou. Po páde odstúpil ďalší favorit
    dnes 17:55
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Remco Evenepoel počas časovky.
    Remco Evenepoel počas časovky.
    Belgičan predviedol v časovke vlastnú šou. Po páde odstúpil ďalší favorit
    dnes 17:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2026»Američan narazil do auta. Nevieme, prečo sa to stalo, uviedol šéf Pogačarovho tímu