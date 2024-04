Cyklisti majú obavy z ďalších pádov. Organizátori ich chcú na Roubaix spomaliť

Do Arenberského lesa vchádzajú pretekári približne 90 kilometrov pred cieľom. Už nájazd do tohto miesta je kritický.

„Chceli by sme pred nájazdom umiestniť niekoľko bariér a vytvoriť zákruty, aby pelotón spomalil a natiahol sa. Podobne ako je to na motoristických okruhoch,“ vysvetľoval Gouvenou.

„Ak by z približne 60 kilometrovej rýchlosti spomalili na 30 až 35 km/h, riziko by bolo nižšie. Okrem toho by to ešte zvýraznilo náročnosť úseku v Arenbergu,“ myslí si.

Gouvenou už vraj oznámil tímom a pretekárom, že v nájazde na tento úsek sa musia prirpavi´t na to, že budú musieť brzdiť.

„Dostal som odpoveď, že radšej budú brzdiť a riskovať pád na ceste ako na kockách pri 60 km/h,“ reagoval.

Priemerná rýchlosť na Paríž – Roubaix v posledných rokoch kontinuálne rastie. Vlani Mathieu van der Poel vytvoril nový rekord s rýchlosťou 46,84 km/h a vysokú priemernú rýchlosť očakávajú organizátori aj tento rok.

Mužov čaká 29 úsekov pavé s celkovou dĺžkou 55,7 km.