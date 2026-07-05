Katastrofa pre domáci tím v prvej etape. Francúz utrpel otras mozgu a skončil

Už po prvej etape skončila Tour de France pre francúzskeho cyklistu Clémenta Bertheta. Dvadsaťosemročný vrchár tímu Groupama-FDJ spadol v sobotnej tímovej časovke v Barcelone spolu s Guillaumom Martinom a utrpel otras mozgu.
„Clément stratil rovnováhu a Guillaume sa mu nedokázal vyhnúť,“ uviedol športový riaditeľ stajne Anthony Bouillod.
Tím Groupama-FDJ skončil v časovke ôsmy. Berthet s Martinom stratili tri minúty a 34 sekúnd na víťazného Dána Jonasa Vingegaarda.
Berthet štartoval na Tour tretíkrát. V roku 2023 obsadil 25. miesto a vlani bol na 36. priečke.
Tento rok mal predovšetkým pracovať pre lídra tímu Romaina Grégoirea, ktorý je po úvodnej etape dvanásty.
Pád postihol v tímovej časovke aj jazdcov Astany. Kolumbijčan Harold Tejada, Kazach Nicolas Vinokurov a Talian Simone Velasco však neutrpeli žiadne vážne zranenia a v pretekoch budú pokračovať.