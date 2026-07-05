    04.07.2026 17:05
    1. etapa
    Barcelona > Barcelona
    19,6 km
    Tímová časovka
    Koniec

    Katastrofa pre domáci tím v prvej etape. Francúz utrpel otras mozgu a skončil

    Tím Groupama FDJ United počas prvej etapy cyklistických pretekov Tour de France.
    Fotogaléria (32)
    Tím Groupama FDJ United počas prvej etapy cyklistických pretekov Tour de France. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|5. júl 2026 o 10:20
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    Berthet štartoval na Tour tretíkrát.

    Už po prvej etape skončila Tour de France pre francúzskeho cyklistu Clémenta Bertheta. Dvadsaťosemročný vrchár tímu Groupama-FDJ spadol v sobotnej tímovej časovke v Barcelone spolu s Guillaumom Martinom a utrpel otras mozgu.

    „Clément stratil rovnováhu a Guillaume sa mu nedokázal vyhnúť,“ uviedol športový riaditeľ stajne Anthony Bouillod.

    Tím Groupama-FDJ skončil v časovke ôsmy. Berthet s Martinom stratili tri minúty a 34 sekúnd na víťazného Dána Jonasa Vingegaarda.

    Berthet štartoval na Tour tretíkrát. V roku 2023 obsadil 25. miesto a vlani bol na 36. priečke.

    Fotogaléria z 1. etapy na Tour de France 2026
    Tím Caja Rural Seguro RGA počas 1. etapy na Tour de France 2026.
    Tudor Pro Cycling Team počas 1. etapy na Tour de France 2026.
    Team Groupama FDJ United počas 1. etapy na Tour de France 2026.
    Team Picnic PostNL počas 1. etapy na Tour de France 2026.
    32 fotografií
    Team Visma celebrates on the podium after winning the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Jonas Vingegaard arrives of the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel of Red Bull - Bora - HansGrohe crosses the finish line of the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Jonas Vingegaard arrives of the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Jonas Vingegaard celebrates on the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Germany's Florian Lipowitz of Red Bull - Bora - HansGrohe crosses the finish line of the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Team Visma celebrates on the podium after winning the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Jonas Vingegaard celebrates on the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Jonas Vingegaard celebrates on the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Austria's Felix Grossschartner of UAE Team Emirates XRG competes during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team UAE Emirates XRG compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Jonas Vingegaard počas 1. etapy na Tour de France 2026. Australia's Ben O'Connor of Team Jayco Alula, center, crosses the finish line with his teammates after the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Team Visma in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel of Alpecin - Deceuninck crosses the finish line of the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)NSN Cycling Team crosses the finish line of the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Team EF Education - Easypost compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Decathlon AG2R La Mondiale Team compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team Lotto Intermarche compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netcompany Ineos Cycling Team compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team Soudal Quickstep in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Germany's Pascal Ackermann of Team Jayco Alula in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team UNO-X Mobility in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the riders to pass during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jenthe Biermans, foreground and France's Hugo Page, of Cofidis Team, in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)TotalEnergies' Mathis Le Berre, center left, Jordan Jegat, in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)NSN Cycling Team strain in action the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team Lotto Intermarche strains during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Tento rok mal predovšetkým pracovať pre lídra tímu Romaina Grégoirea, ktorý je po úvodnej etape dvanásty.

    Pád postihol v tímovej časovke aj jazdcov Astany. Kolumbijčan Harold Tejada, Kazach Nicolas Vinokurov a Talian Simone Velasco však neutrpeli žiadne vážne zranenia a v pretekoch budú pokračovať.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    05.07.2026
    13:45
    2. etapa
    Tarragona > Barcelona
    168,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    06.07.2026
    12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    hornatý
    hornatý
    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

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    ONLINE: 2. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:55
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    2. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne nedeľa? Sledujte preteky LIVE.online
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    ONLINE: 2. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 10:55
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