Kolumbijský cyklista Egan Bernal predĺžil zmluvu s tímom Netcompany Ineos.
Tím o tom informoval na webe, dĺžku nového kontraktu s víťazom Tour de France z roku 2019 a Gira d'Italia z roku 2021 však nezverejnil.
"Egan má v našom tíme mimoriadne postavenie. To, ako sa dokázal vrátiť po všetkom, čím si prešiel, a čo odvtedy dokázal, je takmer neuveriteľné. Je to šampión v každom ohľade," uviedol pretekársky riaditeľ Geraint Thomas.
Bernal má na konte tiež triumfy na Paríž-Nice alebo Okolo Švajčiarska.
Jeho kariéru na začiatku roka 2022 výrazne poznačila vážna nehoda, keď pri tréningu narazil do autobusu a utrpel život ohrozujúce zranenia.