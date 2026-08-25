Päťhviezdičkový úkryt na Vuelte. Hotel zachránil pelotón a internet ho odmenil recenziami

Počas necelého dňa raketovo vyletelo internetové hodnotenie hotela vo Francúzskych Pyrenejach, ktorý poskytol azyl cyklistom pri krupobití počas pondelňajšej 3. etapy Vuelty.
Na Google Maps sa následne roztrhalo vrece s päťhviezdičkovými, čiastočne recesistickými, ale aj vážne mienenými recenziami.
„Skvelé miesto pri krupobití. Dokonca poskytli uteráky dve minúty po tom, ako sa tam bez ohlásenia objavilo 180 cyklistov. Zaslúži si každú hviezdičku, ktorú môžu dostať,“ napísal do recenzie Tobias Johannessen, pravdepodobne nórsky cyklista a účastník Vuelty.
„Vrelá a pohostinná recepcia s priateľským personálom – príjemné miesto, kde sa môžete v tejto oblasti schovať pred zlým počasím,“ uviedol tím PostNL.
Do hotela spontánne zamierili cyklisti po tom, ako sa počas stúpania zhruba 15 kilometrov pred cieľom hustý dážď zmenil na krupobitie.
Lídri pelotónu vrátane najväčšej hviezdy Tadeja Pogačara signalizovali, že etapu prerušia, a zamierili do najbližšieho útočiska, ktorým bol práve tento hotel.
„Vychutnával som si v hoteli horúcu čokoládu, keď zrazu prichádzajú imigranti. Pravdepodobne nemali doklady, boli podvyživení a polícia ich neustále sledovala. Schovali sa a v hoteli s nimi zaobchádzali ako s VIP – s dekami a so všetkým.
Potom prišli autobusy a myslím, že ich odviezli do prijímacích stredísk,“ napísal jeden z používateľov v humornom duchu a pridal obligátnych päť hviezdičiek.
VIDEO: 3. etapa Vuelta a Espaňa 2026
Personál hotela sa naozaj o vzácnych, no nečakaných hostí postaral.
Z fotografií na sociálnych sieťach je zrejmé, že pracovníci rozdávali premrznutým cyklistom uteráky a horúce nápoje.
Pre zlé počasie bola etapa, ktorá sa mala pôvodne skončiť v horskom stredisku Font Romeu, zrušená bez vyhlásenia víťaza.