Po Pogačarovi má prevziať víťaznú štafetu. Talentovaný cyklista podpísal dlhoročnú zmluvu

Mexický cyklista Isaac del Toro predĺžil o dva roky zmluvu so stajňou UAE Emirates-XRG, ktorej farby obhajuje aj najlepší cestár súčasnosti Tadej Pogačar.
Dvadsaťdvaročný talent Del Toro, ktorý obsadil tretie miesto v celkovej klasifikácii nedávnej Tour de France, je teraz s tímom zmluvne viazaný až do konca roku 2031. Stajňa o dohode informovala na webe.
"Mám veľkú radosť, že môžem na tejto ceste pokračovať s tímom UAE Emirates-XRG.
Odkedy som sa k tímu pripojil, vo mňa všetci verili a vytvorili mi tie najlepšie podmienky pre môj rozvoj - či už ako cyklistov alebo aj po osobnej stránke ako človeka.
Každú sezónu sa od svojich tímových kolegov i ľudí vo svojom okolí priučím niečomu novému. A cítim, že sa neustále zlepšujem," uviedol Del Toro, ktorého pôvodný kontrakt platil do roku 2029.
Mladý Mexičan je považovaný za jeden z najväčších talentov svojej generácie. Vo veľmi silnom tíme UAE je pripravovaný na to, aby mohol raz v budúcnosti prevziať štafetu po fenomenálnom Pogačarovi, ktorý tento rok v 27 rokoch vyhral už po piaty raz Tour de France.
"Cítim sa v tomto tíme ako doma. Zdieľame rovnaké ambície, rovnakú vášeň pre pretekanie aj rovnakú túžbu neustále sa zlepšovať. Dlhodobý kontrakt mi dáva sebadôveru a istotu, pretože viem, že pre svoju budúcnosť som na správnom mieste.
Spoločne sme už dosiahli úžasné víťazstvá, ale úprimne verím, že to najlepšie ešte len príde. Teším sa, že budem s tímom ďalej rásť a bojovať o víťazstvo v najvýznamnejších svetových pretekoch, "dodal Del Toro.
Celkovo druhý pretekár vlaňajšieho Giro d 'Italia absolvoval "Starú dámu" tento rok prvýkrát. V konečnom poradí pred ním skončila vedľa Pogačara už len ďalšia hviezda Remco Evenepoel.
Mexičan dokázal vyhrať jednu z etáp a rovnako ako pri vlaňajšom debute na Gire získal biely dres pre najlepšieho mladého jazdca.
Samotný Pogačar má zmluvu platnú do konca roka 2030. Predĺženie Del Torovho kontraktu podľa niektorých odhadov výrazne znižuje pravdepodobnosť angažovania nádejného Paula Seixasa.
Devätnásťročný Francúz, ktorý vo farbách zostavy Decathlon CMA CGM skončil na Tour hneď za Del Torom, bol podľa špekulácií spájaný s prestupom práve k elitnej stajni UAE.