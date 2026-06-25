    Curaçao
    Curaçao
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina E
    0 - 2
    0:1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
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    Pobrežie Slonoviny prvýkrát postúpilo zo skupiny. Rozprávka karibského nováčika sa skončila

    Hráč Pobrežia Slonoviny Nicolas Pépé, tretí sprava, oslavuje po tom, čo strelil druhý gól svojho tímu.
    Fotogaléria (25)
    Hráč Pobrežia Slonoviny Nicolas Pépé, tretí sprava, oslavuje po tom, čo strelil druhý gól svojho tímu. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. jún 2026 o 23:57
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    Pobrežie Slonoviny dnes zdolalo Curacao v skupine E na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Curacao - Pobrežie Slonoviny 0:2 (0:1)

    Góly: 7. a 64. Pepe.

    Rozhodovali: Nyberg - Bergi, Söderkvist (všetci Švéd.), ŽK: J. Bacuna, Kastaneer - Pepe

    Diváci: 69 879

    Curacao: Room - Brenet (90. Sambo), Gaari (77. Kastaneer), Obispo, Floranus, Fonville (77. Noslin) - Chong, Comenencia (61. Antonisse), L. Bacuna, J. Bacuna - Locadia (90. Kuwas)

    Pobrežie Slonoviny: Fofana - G. Doue, O. Diomande, Kossounou, Operi - Diallo (46. Oulai), Kessie (77. Seri), Sangare, Y. Diomande (67. Toure) - Pepe (67. Wahi), Bonny (67. Diakite)

    Futbalisti Pobrežia Slonoviny sa na štvrtý pokus prebojovali zo skupinovej fázy majstrovstiev sveta.

    V záverečnom vystúpení v rámci E-skupiny MS 2026 zdolali vo Philadelphii Curacao 2:0 a so šiestimi bodmi obsadili postupujúce druhé miesto za Nemeckom, s ktorým majú horší vzájomný zápas.

    Šampionát sa naopak skončil pre Curacao, ktoré získalo bod a skončilo v skupine posledné.

    O oba presné zásahy sa postaral Nicolas Pepe. Najprv v 7. minúte zužitkoval spätnú prihrávku Yana Diomandeho a po hodine hry pridal aj svoj druhý gól na MS.

    V šestnásťfinále sa Pobrežie Slonoviny stretne s druhým mužstvom I-skupiny. Ich súper preto vzíde z dvojice Francúzsko - Nórsko a rozhodne sa v piatkovom vzájomnom súboji týchto dvoch krajín.

    Aktuálna generácia futbalistov Pobrežia Slonoviny tak dokázala to, čo sa v minulosti nepodarilo tej „zlatej“ s osobnosťami akými boli Yaya Toure, Kolo Toure či Didier Drogba. Zároveň v rámci skupinovej fázy MS prvýkrát vyhrali viac ako jeden zápas.

    Curacao po vysokej prehre 1:7 s Nemeckom uhralo bezgólovú remízu s Ekvádorom a proti Pobrežiu Slonoviny predviedlo v určitých pasážach opäť sympatický výkon.

    V rozhodujúcich momentoch však zverencom Dicka Advocaata chýbala potrebná kvalita, a to najmä v zakončení.

    Ako víťaz E-skupiny sa Nemecko v šestnásťfinále stretne s tretím tímom z A, B, C, D alebo F-skupiny.

    Tretiu priečku obsadil Ekvádor, ktorému budú štyri body stačiť na postup z tabuľky tretích tímov. 

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina E

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    NemeckoNemeckoGER
    3
    2
    0
    1
    10:4
    6
    P
    V
    V
    2
    Pobrežie SlonovinyPobrežie SlonovinyCIV
    3
    2
    0
    1
    4:2
    6
    V
    P
    V
    3
    EkvádorEkvádorECU
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    R
    P
    4
    CuraçaoCuraçaoCUW
    3
    0
    1
    2
    1:9
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Curacao - Pobrežie Slonoviny

    I. polčas:

    Ako prvé preverilo brankára súpera Curacao zásluhou Chonga, no Fofana si poradil s jeho strelou spoza pokutového územia.

    Pepe sa síce pri prvom náznaku šance nedokázal prepracovať k zakončeniu, no o pár minút neskôr mu spätnú prihrávku adresoval Yan Diomande a ofenzívny hráč Villarrealu v 7. minúte otvoril skóre.

    Curacao predtým malo šancu na vyriešenie situácie, avšak jeden z obrancov po prihrávke do náročnej pozície daroval loptu Diomandemu.

    Fotogaléria zo zápasu Curacao - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 (skupina E)
    Hráč Curacaa Leandro Bacuna (10) a Franck Kessié z Pobrežia Slonoviny (8) bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curacaom a Pobrežím Slonoviny.
    Brankár Pobrežia Slonoviny Yahia Fofana (1) zasahuje pri strele pred Livanom Comenenciom z Curaçaa (8) a Christopherom Operim z Pobrežia Slonoviny (13) počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny.
    Fanúšikovia futbalu z Curaçaa povzbudzujú z tribún počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny.
    Fanúšikovia povzbudzujú počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.
    25 fotografií
    Tréner Curacaa Dick Advocaat dáva pokyny počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Brankár Curaçaa Eloy Room (1) ide po loptu vedľa Ange-Yoana Bonnyho (9) z Pobrežia Slonoviny počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny.Livano Comenencia z Curaçaa a Franck Kessié z Pobrežia Slonoviny, vpravo, bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny.Útočník Pobrežia Slonoviny Nicolas Pépé (v strede) oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny.Nicolas Pépé z Pobrežia Slonoviny (19) a Deveron Fonville z Curaçaa (24) bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny. Hráči Curaçaa počúvajú štátnu hymnu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Juninho Bacuna z Curaçaa (7) a Guéla Doué z Pobrežia Slonoviny (17) bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Útočník Pobrežia Slonoviny Nicolas Pépé (19) oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Útočník Pobrežia Slonoviny Nicolas Pépé (19) oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Útočník Pobrežia Slonoviny Nicolas Pépé (19) oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Útočník Pobrežia Slonoviny Nicolas Pépé (v strede) oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Nicolas Pépé z Pobrežia Slonoviny (19) skóruje úvodný gól svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Útočník Pobrežia Slonoviny Nicolas Pépé (druhý zľava) oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny. Útočník Pobrežia Slonoviny Nicolas Pépé (18) oslavuje po strelení úvodného gólu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Nicolas Pépé z Pobrežia Slonoviny (19), vľavo, bojuje o loptu so Sherelom Floranusom (5) z Curaçaa počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny.Nicolas Pépé z Pobrežia Slonoviny (19) oslavuje po strelení gólu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Nicolas Pépé z Pobrežia Slonoviny (19), v strede, oslavuje so svojimi spoluhráčmi po strelení prvého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny.Juninho Bacuna z Curaçaa (7) reaguje počas futbalového zápasu skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii. Hráči Curaçaa pózujú na spoločnej fotografii pred futbalovým zápasom skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii. Hráči Pobrežia Slonoviny sa zhromažďuje pred futbalovým zápasom skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.Vlajky Curaçaa a Pobrežia Slonoviny sú vystavené na ihrisku pred futbalovým zápasom skupiny E na Majstrovstvách sveta medzi Curaçaom a Pobrežím Slonoviny vo Philadelphii.

    Nováčik na turnaji hrozil podľa očakávaní najmä z protiútokov. Pri všetkom podstatnom v podaní Curacaa boli Chong a bratia Juninho a Leandro Bacuna. Pravidelne dokázali spomaliť hru, presadiť sa proti súperovi a nájsť voľného spoluhráča.

    Chongova prudká strela z voleja na začiatku záverečnej päťminútovky prvého polčasu mierila vedľa.

    Hráči Curacaa si následne vybojovali dva rohové kopy, no neohrozili bránku súpera. Naopak Pobrežie Slonoviny viditeľne poľavilo a nevedelo sa dostať do vyloženej šance.

    II. polčas:

    Do druhého polčasu už išli africkí „sloni“ bez Dialla, jedného zo svojich najaktívnejších hráčov. Nahradil ho Oulai. Po zmene strán pohrozili obe mužstvá, Curacao zásluhou Floranusa a na druhej strane sa k zakončeniu dostal stredopoliar Kessie.

    Curacao sa však čoraz menej dostávalo do súvislej kombinácie. Africký zástupca prepol na vyššie obrátky a Pepe v 64. minúte uzavrel skóre stretnutia pre neho typickým zakončením z pravého krídla ku vzdialenejšej žrdi.

    Tréner Pobrežia Slonoviny Emerse Fae následne spravil tri zmeny a zápas sa v pomalšom tempe už len dohrával.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 15

    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    vs.
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    vs.
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    0 - 2
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

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    Domov»MS vo futbale 2026»Pobrežie Slonoviny prvýkrát postúpilo zo skupiny. Rozprávka karibského nováčika sa skončila