Pobrežie Slonoviny prvýkrát postúpilo zo skupiny. Rozprávka karibského nováčika sa skončila

MS vo futbale 2026 - skupina E
Curacao - Pobrežie Slonoviny 0:2 (0:1)
Góly: 7. a 64. Pepe.
Rozhodovali: Nyberg - Bergi, Söderkvist (všetci Švéd.), ŽK: J. Bacuna, Kastaneer - Pepe
Diváci: 69 879
Curacao: Room - Brenet (90. Sambo), Gaari (77. Kastaneer), Obispo, Floranus, Fonville (77. Noslin) - Chong, Comenencia (61. Antonisse), L. Bacuna, J. Bacuna - Locadia (90. Kuwas)
Pobrežie Slonoviny: Fofana - G. Doue, O. Diomande, Kossounou, Operi - Diallo (46. Oulai), Kessie (77. Seri), Sangare, Y. Diomande (67. Toure) - Pepe (67. Wahi), Bonny (67. Diakite)
Futbalisti Pobrežia Slonoviny sa na štvrtý pokus prebojovali zo skupinovej fázy majstrovstiev sveta.
- ONLINE: Curacao - Pobrežie Slonoviny na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina E)
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V záverečnom vystúpení v rámci E-skupiny MS 2026 zdolali vo Philadelphii Curacao 2:0 a so šiestimi bodmi obsadili postupujúce druhé miesto za Nemeckom, s ktorým majú horší vzájomný zápas.
Šampionát sa naopak skončil pre Curacao, ktoré získalo bod a skončilo v skupine posledné.
O oba presné zásahy sa postaral Nicolas Pepe. Najprv v 7. minúte zužitkoval spätnú prihrávku Yana Diomandeho a po hodine hry pridal aj svoj druhý gól na MS.
V šestnásťfinále sa Pobrežie Slonoviny stretne s druhým mužstvom I-skupiny. Ich súper preto vzíde z dvojice Francúzsko - Nórsko a rozhodne sa v piatkovom vzájomnom súboji týchto dvoch krajín.
Aktuálna generácia futbalistov Pobrežia Slonoviny tak dokázala to, čo sa v minulosti nepodarilo tej „zlatej“ s osobnosťami akými boli Yaya Toure, Kolo Toure či Didier Drogba. Zároveň v rámci skupinovej fázy MS prvýkrát vyhrali viac ako jeden zápas.
Curacao po vysokej prehre 1:7 s Nemeckom uhralo bezgólovú remízu s Ekvádorom a proti Pobrežiu Slonoviny predviedlo v určitých pasážach opäť sympatický výkon.
V rozhodujúcich momentoch však zverencom Dicka Advocaata chýbala potrebná kvalita, a to najmä v zakončení.
Ako víťaz E-skupiny sa Nemecko v šestnásťfinále stretne s tretím tímom z A, B, C, D alebo F-skupiny.
Tretiu priečku obsadil Ekvádor, ktorému budú štyri body stačiť na postup z tabuľky tretích tímov.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina E
Priebeh zápasu Curacao - Pobrežie Slonoviny
I. polčas:
Ako prvé preverilo brankára súpera Curacao zásluhou Chonga, no Fofana si poradil s jeho strelou spoza pokutového územia.
Pepe sa síce pri prvom náznaku šance nedokázal prepracovať k zakončeniu, no o pár minút neskôr mu spätnú prihrávku adresoval Yan Diomande a ofenzívny hráč Villarrealu v 7. minúte otvoril skóre.
Curacao predtým malo šancu na vyriešenie situácie, avšak jeden z obrancov po prihrávke do náročnej pozície daroval loptu Diomandemu.
Nováčik na turnaji hrozil podľa očakávaní najmä z protiútokov. Pri všetkom podstatnom v podaní Curacaa boli Chong a bratia Juninho a Leandro Bacuna. Pravidelne dokázali spomaliť hru, presadiť sa proti súperovi a nájsť voľného spoluhráča.
Chongova prudká strela z voleja na začiatku záverečnej päťminútovky prvého polčasu mierila vedľa.
Hráči Curacaa si následne vybojovali dva rohové kopy, no neohrozili bránku súpera. Naopak Pobrežie Slonoviny viditeľne poľavilo a nevedelo sa dostať do vyloženej šance.
II. polčas:
Do druhého polčasu už išli africkí „sloni“ bez Dialla, jedného zo svojich najaktívnejších hráčov. Nahradil ho Oulai. Po zmene strán pohrozili obe mužstvá, Curacao zásluhou Floranusa a na druhej strane sa k zakončeniu dostal stredopoliar Kessie.
Curacao sa však čoraz menej dostávalo do súvislej kombinácie. Africký zástupca prepol na vyššie obrátky a Pepe v 64. minúte uzavrel skóre stretnutia pre neho typickým zakončením z pravého krídla ku vzdialenejšej žrdi.
Tréner Pobrežia Slonoviny Emerse Fae následne spravil tri zmeny a zápas sa v pomalšom tempe už len dohrával.