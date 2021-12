Je zo seba sklamaný. Neviem čo je so mnou, reaguje Pirát na zápas s Cvernom

BRNO. Mala to byť príjemná generálka pred dôležitým titulovým zápasom v Oktagone.

Nestratil sa ani Krištofič. Séria úderov a natlačenie na súpera, to bola taktika Slováka.

Po zápase ale o spokojnosti z výsledkom nemohla byť v rohu Krištofiča žiadna reč.

Aspoň tak to komentoval samotný bojovník v krátkom odkaze na sociálnej sieti Instagram.

„Tak priatelia, remíza, máme po zápase. Neviem čo je so mnou. Vôbec som nerobil, čo som mal robiť. Nerobil som to, čo som trénoval. Nevedel som normálne udrieť, predná zadná (kombinácia) nefungovala. Som zo seba sklamaný. Nie kvôli tomu, že som nezískal výhru, ale kvôli výkonu. Neviem ani, či to chcem vidieť zo záznamu.

Toto mi viac ublížilo než pomohlo. A to som si myslel, že to bude presný opak. Ale tak ideme ďalej, zranenie nemám. Ja už neviem čo mám so sebou robiť. Čím viac trénujem, tým mám väčší pocit, že som slabší,“ uviedla jedna z hviezd najväčšej československej organizácie zmiešaných bojových umení.