    Liečiť sa bude s reprezentáciou. Hráč Lipska sa pripojil k rakúskej reprezentácii

    Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner.
    Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jún 2026 o 13:31
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    Utrpel zranenie pravého stehna počas rozcvičky pred nedávnym prípravným zápasom pred MS.

    Futbalista lipského RB Christoph Baumgartner sa ešte v stredu pripojí k rakúskej reprezentácii na majstrovstvách sveta, hoci sa na turnaji nemôže zúčastniť pre zranenie.

    Informácie o MS vo futbale 2026

    Nemecký klub oznámil, že 26-ročný ofenzívny stredopoliar bude pokračovať v rehabilitácii po operácii stehenného svalu v tímovom kempe Rakúska v kalifornskej Santa Barbare.

    Baumgartner utrpel zranenie pravého stehna počas rozcvičky pred nedávnym prípravným zápasom pred MS proti Tunisku.

    Zranenie ho vyradilo z turnaja, ktorý sa koná od 11. júna do 19. júla v USA, Mexiku a Kanade.

    Lipsko podľa agentúry DPA uviedlo, že Baumgartner napriek tomu chcel byť s národným tímom, a preto mu vyhovelo v žiadosti pokračovať v rekonvalescencii priamo pri reprezentácii.

    O jeho zdravotný stav sa budú starať lekári rakúskeho tímu v úzkej spolupráci so zdravotníckym oddelením Lipska.

    Rakúsko vstúpi do majstrovstiev sveta v utorok zápasom proti Jordánsku. V J-skupine ho čakajú aj obhajca titulu Argentína a Alžírsko.

    Program Rakúska na MS vo futbale 2026

    17.06. 06:00
    | Skupina J | Matchday 6
    Rakúsko
    Rakúsko
    vs.
    Jordánsko
    Jordánsko
    San Francisco | San Francisco
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City

    Tabuška skupiny J na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AlžírskoAlžírskoALG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ArgentínaArgentínaARG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner.
    Rakúsky futbalista Christoph Baumgartner.
    Liečiť sa bude s reprezentáciou. Hráč Lipska sa pripojil k rakúskej reprezentácii
    dnes 13:31
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