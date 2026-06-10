Liečiť sa bude s reprezentáciou. Hráč Lipska sa pripojil k rakúskej reprezentácii

Futbalista lipského RB Christoph Baumgartner sa ešte v stredu pripojí k rakúskej reprezentácii na majstrovstvách sveta, hoci sa na turnaji nemôže zúčastniť pre zranenie.
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Nemecký klub oznámil, že 26-ročný ofenzívny stredopoliar bude pokračovať v rehabilitácii po operácii stehenného svalu v tímovom kempe Rakúska v kalifornskej Santa Barbare.
Baumgartner utrpel zranenie pravého stehna počas rozcvičky pred nedávnym prípravným zápasom pred MS proti Tunisku.
Zranenie ho vyradilo z turnaja, ktorý sa koná od 11. júna do 19. júla v USA, Mexiku a Kanade.
Lipsko podľa agentúry DPA uviedlo, že Baumgartner napriek tomu chcel byť s národným tímom, a preto mu vyhovelo v žiadosti pokračovať v rekonvalescencii priamo pri reprezentácii.
O jeho zdravotný stav sa budú starať lekári rakúskeho tímu v úzkej spolupráci so zdravotníckym oddelením Lipska.
Rakúsko vstúpi do majstrovstiev sveta v utorok zápasom proti Jordánsku. V J-skupine ho čakajú aj obhajca titulu Argentína a Alžírsko.