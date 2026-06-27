Prvýkrát dostal šancu v základe a je za hrdinu. Stredopoliar vystrelil Chorvátsku priamy postup

MS vo futbale 2026 - skupina L
Chorvátsko - Ghana 2:1 (1:0)
Góly: 31. Sučič, 83. Vlasič - 73. Luckassen
/Správu aktualizujeme/
Futbalisti Chorvátska si pripísali druhé víťazstvo na MS 2026. V dueli L-skupiny vo Philadelphii vyhrali s Ghanou 2:1.
Fotogaléria zo zápasu Chorvátsko - Ghana na MS vo futbale 2026 (skupina L)
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina L
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Priebeh zápasu Chorvátsko - Ghana
I. polčas:
/aktualizujeme/
II. polčas:
/aktualizujeme/