    Chorvátsko
    Chorvátsko
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina L
    2 - 1
    1:0
    Ghana
    Ghana
    PrehľadOnline prenosSumár

    Prvýkrát dostal šancu v základe a je za hrdinu. Stredopoliar vystrelil Chorvátsku priamy postup

    Chorvátsko oslavuje gól v zápase proti Ghane.
    Fotogaléria (33)
    Chorvátsko oslavuje gól v zápase proti Ghane. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|28. jún 2026 o 00:58
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    Chorvátsko dnes zdolalo Ghanu v skupine L na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Chorvátsko - Ghana 2:1 (1:0)

    Góly: 31. Sučič, 83. Vlasič - 73. Luckassen

    /Správu aktualizujeme/

    Futbalisti Chorvátska si pripísali druhé víťazstvo na MS 2026. V dueli L-skupiny vo Philadelphii vyhrali s Ghanou 2:1.

    Fotogaléria zo zápasu Chorvátsko - Ghana na MS vo futbale 2026 (skupina L)
    Players stand for the national anthem before the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Players take the field before during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Players take the field before the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Ghana supporters cheer before the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    33 fotografií
    Fans of Ghana cheer as they wait for the start of World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Nikola Vlasic (13), right, and Ghana's Gideon Mensah (14) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Luka Modric (10), right, runs for the ball during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Fatawu Issahaku (7), left, and Croatia's Mateo Kovacic (8) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana soccer supporters cheer from the stadns during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) and Ghana's Kwasi Sibo (8) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Kamaldeen Sulemana (22), left, and Croatia's Petar Sucic (17) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Mateo Kovacic (8), center, vies for the ball with Ghana's Fatawu Issahaku (7) during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) and Ghana's Kwasi Sibo (8) battle for the ball during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ante Budimir (11), center, vies for the ball with Ghana's Marvin Senaya (26), right and Ghana's Derrick Luckassen (23) during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) battles for a header with Ghana's Antoine Semenyo (11) during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Martin Baturina (16) tackles Ghana's Kwasi Sibo (8) during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana goalkeeper Benjamin Asare (16) lets the ball slip past for an opening goal by Croatia's Petar Sucic (17) during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) celebrates with teammates after scoring his side's opening goalbduring the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) celebrates scoring their first goal with teammate Ante Budimir (11) during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) celebrates scoring their first goal during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) reacts during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) celebrates after scoring his side's opening goalbduring the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) scores his side's opening goal during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia head coach Zlatko Dalic during the hydration break during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17) celebrates after scoring his side's opening goalbduring the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia head coach Zlatko Dalic talks to his team at the hydration break during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Petar Sucic (17), left, vies for the ball with Ghana's Kamaldeen Sulemana (22) during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Nikola Vlasic (13), left, fights for the ball with Ghana's Kamaldeen Sulemana (22) during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana's Kamaldeen Sulemana (22) battles with Croatia's Petar Sucic (17) during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia players line up during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Ghana line up for a team photo before the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGhana players observe silence for victims of the earthquake in Venezuela during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Petr Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Luka Modric (10) dribbles the ball during the World Cup Group L soccer match between Croatia and Ghana in Philadelphia, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    V
    R
    V
    2
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    3
    2
    0
    1
    5:5
    6
    V
    V
    P
    3
    GhanaGhanaGHA
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    P
    R
    V
    4
    PanamaPanamaPAN
    3
    0
    0
    3
    0:4
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Chorvátsko - Ghana

    I. polčas:

    /aktualizujeme/

    II. polčas:

    /aktualizujeme/

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 17

    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    0 - 2
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    2 - 1
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    vs.
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    vs.
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Chorvátsko oslavuje gól v zápase proti Ghane.
    Chorvátsko oslavuje gól v zápase proti Ghane.
    Prvýkrát dostal šancu v základe a je za hrdinu. Stredopoliar vystrelil Chorvátsku priamy postup
    dnes 00:58
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Chorvátsko oslavuje gól v zápase proti Ghane.
    Chorvátsko oslavuje gól v zápase proti Ghane.
    Prvýkrát dostal šancu v základe a je za hrdinu. Stredopoliar vystrelil Chorvátsku priamy postup
    dnes 00:58
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    Domov»MS vo futbale 2026»Prvýkrát dostal šancu v základe a je za hrdinu. Stredopoliar vystrelil Chorvátsku priamy postup