ONLINE: Chelsea FC - Real Madrid CF dnes (štvrťfinále Ligy majstrov)

Všetkým futbalovým fanúšikom prajem pekný večer a vítam Vás pri našom online prenose z Ligy majstrov. Vo štvrťfinále na seba narazia Chelsea FC a Real Madrid FC.



Chelsea FC

Londýnsky veľkoklub zažíva ťažké časy kvôli problémom svojho majiteľa, Romana Abramoviča. Do reprezentačnej prestávky to však The Blues vcelku išlo, keď mali na konte sériu 6 výhier po sebe, no víkendový návrat im príliš nevyšiel. V sobotu totiž podľahli doma Brentfordu vysoko 1:4 a na ťažký duel proti Realu sa tak nenaladili veľmi dobre.



Real Madrid CF

Klub z hlavného mesta Španielska kráča vo svojej domácej súťaži za titulom, čo potvrdzuje jeho dlhá šnúra víťazstiev, ktorá však bola prerušená Barcelonou. Z nečakanej prehry 0:4 sa však zverenci Carla Ancelottiho oklepali veľmi rýchlo a cez víkend si poradili s Celtou Vigo 2:1. Teraz ich však čaká náročnejší súper a uvidíme, ako sa im bude dariť.