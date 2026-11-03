Nech nikto nepochybuje o postoji českého hokeja. Zväz odmieta návrat Ruska na MS

Vedenie Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH) naďalej jednoznačne odmieta návrat ruských reprezentácií do medzinárodných súťaží a neplánuje proti nim nastúpiť.
Generálny sekretár Jan Černý vo svojom vyhlásení uviedol, že je v kontakte s viacerými krajinami, ktoré už oznámili bojkot prípadných zápasov s Ruskom na majstrovstvách sveta.
„Nech nikto nepochybuje o postoji českého hokeja. Od samého začiatku jednoznačne odmietame návrat ruských reprezentačných tímov do medzinárodných súťaží za súčasnej situácie a v tomto postoji sme plne zajedno s Fínskom, Švédskom a ďalšími federáciami.
Nejde o žiadnu zmenu nášho postoja ani o váhanie, ale iba o zodpovedný postup,“ uviedol Černý.
Česko sa nechce odkloniť od spoločného postoja
Poukázal na piatkové vyjadrenie prezidenta zväzu Aloisa Hadamczika, podľa ktorého je Česko proti návratu Ruska na majstrovstvá sveta.
„Verejne uviedol, že ak významné európske hokejové krajiny zaujmú spoločný postoj k odmietnutiu zápasov s Ruskom, Česká republika rozhodne nezostane bokom,“ povedal Černý. Konkrétnym postupom sa bude výkonný výbor zväzu zaoberať budúci týždeň vo štvrtok.
„Chcem však zdôrazniť, že nikto nemusí pochybovať o tom, na ktorej strane český hokej stojí.
Nemienime byť tými, ktorí oslabia spoločný postoj európskeho hokeja. Rozdiel je iba v načasovaní formálneho rozhodnutia, nie v našom presvedčení,“ konštatoval Černý.
Česko zvažuje aj možnosť vzdať sa šampionátu
Hokejový zväz sa v súčasnosti zaoberá najmä januárovými majstrovstvami sveta hokejistiek do 18 rokov v Ostrave, na ktorých by sa na základe piatkového rozhodnutia Športového arbitrážneho súdu mali zúčastniť aj Rusky.
„Vo štvrtok budeme rokovať so zástupcami vlády o platných obmedzeniach a možnostiach neudelenia víz ruskej reprezentácii.
Zároveň už dostávame od ruskej strany požiadavky na kroky smerujúce k jej opätovnému začleneniu, na ktoré musíme reagovať,“ uviedol Černý.
Predstavitelia českej vlády v pondelok uviedli, že naďalej platí nariadenie z roku 2023, ktoré zakazuje udeľovanie víz ruským reprezentáciám.
Černý v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Sport povedal, že Česko by sa mohlo vzdať organizovania šampionátu.
Prezident hokejového zväzu Alois Hadamczik oznámil, že Česko sa pripája k európskym krajinám, ktoré odmietajú nastupovať proti Rusku na medzinárodných turnajoch.
O okamžitom návrate ruskej hokejovej reprezentácie na svetové šampionáty rozhodol v piatok Športový arbitrážny súd (CAS).
„Český hokej sa pripája k postoju ďalších európskych hokejových federácií, ktoré oznámili, že ich reprezentačné tímy nebudú nastupovať na zápasy proti Rusku,“ uviedol Hadamczik v tlačovej správe.
Bojkot zápasov proti Rusku v prípade jeho zaradenia do turnajov oznámilo v pondelok Fínsko. Dnes sa k nemu pridali aj Švédsko, Nórsko, Dánsko a Lotyšsko.