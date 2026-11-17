Česko neudelí víza ruským hokejistkám na januárové MS v hokeji do 18 rokov v Ostrave.
Minister zahraničných vecí Petr Macinka zároveň požiadal o rovnaký postup aj ostatných únijných šéfov diplomacie. Povedal to Českému rozhlasu, napísal dnes server iROZHLAS.cz.
Rusko sa môže vrátiť na svetové šampionáty po rozhodnutí Športového arbitrážneho súdu.
Český hokejový zväz aj ďalšie krajiny odmietajú proti ruskej reprezentácii nastúpiť. V Česku sa bude január konať hokejové majstrovstvá sveta žien do 18 rokov.
Športovci z Ruska môžu získať víza do schengenského priestoru vtedy, ak im minister zahraničia nejakej krajiny udelí výnimku.
"Nepovažujem za vhodné, aby v situácii, keď Rusko vedie v Európe vojnu, jeho národný hokejový tím hral v Českej republike, aby v Česku hrala ruská hymna alebo sme sa museli pozerať na ruské vlajky. To fakt nie je vhodné, preto som rozhodol o tom, že túto výnimku neudelím," povedal Macinka.
Minister o tom informoval aj Český hokejový zväz. Uviedol, že si uvedomuje, že by Rusi mohli požiadať o víza v niektorom štáte Európskej únie alebo schengenského priestoru. Preto listom požiadal o spoluprácu všetkých ministrov zahraničia krajín únie.
"Vysvetlil som im, aká je situácia, a požiadal som ich, aby - ak dôjde na to, že si ruský tím požiada o víza v inej krajine Európskej únie ako v Českej republike - im ani oni túto výnimku nedali. Poslal som im všetkým list a poslal som im všetkým ešte osobné SMS, kde som ich na to upozornil," uviedol.
K téme sa podľa Macinku vyjadrovali šéfovia diplomacie na pondelkovej Rade pre zahraničné veci Európskej únie. "Ich reakcia je taká, že ma v tomto podporia a že žiadna krajina ruským hokejistkám vízum neudelí, aby nemohli do Českej republiky docestovať odniekaľ inde," dodal Macinka.
Členovia vlády už skôr označili rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu o okamžitom návrate Ruska do medzinárodných turnajov za nešťastné.
Vláda však podľa ministra pre šport Borisa Šťastného nepočíta so schválením zákona či iného opatrenia, ktorým by zakázala reprezentantom Česka nastupovať proti Rusku.