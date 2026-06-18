Česi riešia pred dôležitým zápasom problém v zostave. Obranca si pre zranenie nezahrá

Ľavý obranca David Jurásek si podľa portálu inFotbal.cz poranil stehenný sval a českej futbalovej reprezentácii na majstrovstvách sveta už nepomôže.
Dvadsaťpäťročný hráč Slavie vypadol z kádra len pár hodín pred druhým zápasom národného tímu na šampionáte proti Juhoafrickej republike.
Zverenci trénera Miroslava Koubka sa pokúsia získať prvé body v skupine A na štadióne v Atlante s úvodným hvizdom o 18.00 h.
Česi po prehre 1:2 s Južnou Kóreou potrebujú JAR zdolať. Koubek na predzápasovej tlačovej konferencii uviedol, že chystá zmeny v základnej zostave.
Jednou z nich mohlo byť aj nasadenie Juráska na ľavý kraj namiesto Jaroslava Zeleného, ktorý odohral celé stretnutie s Kóreou.
Jurásek sa však na turnaji v USA, Kanade a Mexiku nepredstaví, v úvodnom dueli zostal na lavičke. Mimo hry by mohol byť až dva mesiace.