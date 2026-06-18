    Česi riešia pred dôležitým zápasom problém v zostave. Obranca si pre zranenie nezahrá

    Česká futbalová reprezentácia pózuje pred zápasom s Južnou Kóreou na MS 2026.
    Česká futbalová reprezentácia pózuje pred zápasom s Južnou Kóreou na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|18. jún 2026 o 11:55
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    David Jurásek neodohrá na MS 2026 ani minútu.

    Ľavý obranca David Jurásek si podľa portálu inFotbal.cz poranil stehenný sval a českej futbalovej reprezentácii na majstrovstvách sveta už nepomôže. 

    Dvadsaťpäťročný hráč Slavie vypadol z kádra len pár hodín pred druhým zápasom národného tímu na šampionáte proti Juhoafrickej republike. 

    Zverenci trénera Miroslava Koubka sa pokúsia získať prvé body v skupine A na štadióne v Atlante s úvodným hvizdom o 18.00 h.

    Česi po prehre 1:2 s Južnou Kóreou potrebujú JAR zdolať. Koubek na predzápasovej tlačovej konferencii uviedol, že chystá zmeny v základnej zostave. 

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    Jednou z nich mohlo byť aj nasadenie Juráska na ľavý kraj namiesto Jaroslava Zeleného, ktorý odohral celé stretnutie s Kóreou.

    Jurásek sa však na turnaji v USA, Kanade a Mexiku nepredstaví, v úvodnom dueli zostal na lavičke. Mimo hry by mohol byť až dva mesiace.

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