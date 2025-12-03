Česi si zaspomínajú na rok 1996. Veria v zopakovanie slávnej cesty a postup na MS

Českí futbalisti nastúpia do marcového play-off o majstrovstvá sveta v nových dresoch, ktoré striebornými detailmi odkazujú na vicemajstrov Európy z roku 1996.
Futbalová asociácia dnes dresy v spolupráci so značkou Puma predstavila na svojom webe. Premiéra čaká nové červené domáce dresy v semifinále baráže proti Írsku.
V prípade postupu do finále by Česi hostili víťaza duelu medzi Dánskom a Severným Macedónskom.
Nový domáci dres je koncipovaný ako symbol hrdosti, energie a nezlomného ducha, ktorý pripomína slávnu cestu strieborných hrdinov z roku 1996, uviedla asociácia.
„Teší ma, že som po veľmi dlhom čase mohol opäť obliecť národný dres a spolu s ďalšími bývalými spoluhráčmi si pripomenúť všetky krásne momenty, ktoré sme v reprezentácii zažili.
Chlapcom prajem, aby bola táto sada víťazná, čo by znamenalo, že ich v lete uvidíme na majstrovstvách sveta,“ povedal Karel Poborský, jeden z hlavných strojcov úspechu na šampionáte v Anglicku.
Legendárny tím trénera Dušana Uhrina pripomínajú strieborné detaily. Výrobca chce odkaz slávnej generácie odovzdať súčasnému mužstvu aj fanúšikom.
„Nová kolekcia reprezentačných dresov je pre nás príležitosťou ukázať, ako možno prepojiť aktuálne trendy, špičkové materiály a rešpekt k futbalovej histórii,“ uviedol manažér firmy Miloslav Ptáček.
Národný tím bude mať budúci rok celú novú kolekciu. „Na domáci dres nadviaže aj unikátna vonkajšia varianta, ktorú predstavíme v marci budúceho roka,“ dodal Ptáček.
Baráž sa určite bude hrať v Prahe, buď na Letnej alebo v Edene. „Počas najbližších dní budem osobne rokovať s predstaviteľmi Sparty aj Slavie.
Musíme nájsť také riešenie, ktoré vytvorí českému tímu čo najlepšie prostredie, aby bol dvanástym hráčom v kľúčových zápasoch jari,“ uviedol predseda asociácie David Trunda po utorkovom zasadnutí výkonného výboru v Kroměříži.