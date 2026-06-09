    Prvý cudzinec na lavičke Brazílie ide ukončiť 24-ročné čakanie na titul

    Carlo Ancelotti počas reprezentačného tréningu.
    Carlo Ancelotti počas reprezentačného tréningu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 11:31
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    Ancelotti je jediný tréner v histórii s ligovými titulmi vo všetkých piatich najväčších európskych súťažiach.

    Talian Carlo Ancelotti má pred sebou zrejme najťažšiu skúšku svojej už beztak mimoriadne úspešnej kariéry futbalového trénera.

    Na MS v USA, Kanade a Mexiku povedie reprezentáciu Brazílie ako vôbec prvý cudzinec v histórii a pokúsi sa ukončiť jej 24-ročné čakanie na šiesty titul majstrov sveta.

    Ancelotti patrí medzi najúspešnejších koučov sveta. Päťkrát sa tešil z triumfu v prestížnej Lige majstrov, z toho dvakrát s AC Miláno a trikrát s Realom Madrid.

    Ako jediný tréner v histórii navyše získal ligové tituly vo všetkých piatich najväčších európskych súťažiach – talianskej Serie A (AC Miláno, 2004), anglickej Premier League (FC Chelsea, 2010), francúzskej Ligue 1 (Paríž St. Germain, 2013), nemeckej Bundeslige (Bayern Mníchov, 2017) aj v španielskej La Lige (Real Madrid, 2022, 2024).

    Po úspechoch na klubovej úrovni sa prvýkrát posadil na lavičku národného tímu a prijal výzvu, ktorá má v Brazílii takmer náboženský rozmer.

    „Trénovať Brazíliu je veľmi motivujúce. Myslím si, že je to jeden z najdôležitejších momentov mojej kariéry,“ povedal 67-ročný kouč pre brazílsky denník Estadao.

    Päťnásobní svetoví šampióni však na turnaj neprichádzajú v pozícii jasného favorita.

    Kvalifikácia bola pre nich najhoršia v histórii, mužstvo prehralo v Argentíne, Kolumbii, Uruguaji, Paraguaji aj v Bolívii a v 10-člennej tabuľke napokon skončilo piate.

    Práve prehra v Buenos Aires v marci minulého roka (1:4) viedla ku koncu Dorivala Juniora a krátko nato sa ujal funkcie Ancelotti.

    „Dnes nevidím jedného favorita. Je veľa tímov, ktoré môžu bojovať o titul, ale žiadny výrazne nevyčnieva,“ uviedol taliansky kormidelník pred turnajom a dodal, že všetci favoriti majú slabé stránky a víťazom sa stane ten, ktorému sa ich v priebehu turnaja podarí eliminovať čo najviac.

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    Ancelotti prezradil, že jeho plán stojí na spojení tradičných silných stránok brazílskeho futbalu, ako sú kreativita, technická kvalita a útočný talent, s pracovnou morálkou a taktickými základmi spojenými s Talianskom:

    „Brazílsky štýl je v génoch. Taliansky štýl je v práci, vo veľkom množstve práce. Pokúsim sa tieto dve veci spojiť.“

    O ofenzívne ladenej hre svedčí aj preferované rozostavenie 4-2-4, ktorým sa „kanárici“ prezentujú od jeho príchodu najčastejšie.

    Brazílčania vstúpia do turnaja šlágrom C-skupiny proti úradujúcemu víťazovi Afrického pohára národov a štvrtému tímu z uplynulých MS v Katare Maroku.

    Stretnutie je na programe v noci na nedeľu 14. júna na MetLife Stadium v East Rutherforde, kde sa o päť týždňov neskôr odohrá finálový zápas.

    V základnej časti narazí Ancelottiho mužstvo aj na Škótsko a Haiti.

    MS vo futbale 2026 - program Brazílie

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Tabuľka skupiny C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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