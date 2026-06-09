Prvý cudzinec na lavičke Brazílie ide ukončiť 24-ročné čakanie na titul

Talian Carlo Ancelotti má pred sebou zrejme najťažšiu skúšku svojej už beztak mimoriadne úspešnej kariéry futbalového trénera.
Na MS v USA, Kanade a Mexiku povedie reprezentáciu Brazílie ako vôbec prvý cudzinec v histórii a pokúsi sa ukončiť jej 24-ročné čakanie na šiesty titul majstrov sveta.
Ancelotti patrí medzi najúspešnejších koučov sveta. Päťkrát sa tešil z triumfu v prestížnej Lige majstrov, z toho dvakrát s AC Miláno a trikrát s Realom Madrid.
Ako jediný tréner v histórii navyše získal ligové tituly vo všetkých piatich najväčších európskych súťažiach – talianskej Serie A (AC Miláno, 2004), anglickej Premier League (FC Chelsea, 2010), francúzskej Ligue 1 (Paríž St. Germain, 2013), nemeckej Bundeslige (Bayern Mníchov, 2017) aj v španielskej La Lige (Real Madrid, 2022, 2024).
Po úspechoch na klubovej úrovni sa prvýkrát posadil na lavičku národného tímu a prijal výzvu, ktorá má v Brazílii takmer náboženský rozmer.
„Trénovať Brazíliu je veľmi motivujúce. Myslím si, že je to jeden z najdôležitejších momentov mojej kariéry,“ povedal 67-ročný kouč pre brazílsky denník Estadao.
Päťnásobní svetoví šampióni však na turnaj neprichádzajú v pozícii jasného favorita.
Kvalifikácia bola pre nich najhoršia v histórii, mužstvo prehralo v Argentíne, Kolumbii, Uruguaji, Paraguaji aj v Bolívii a v 10-člennej tabuľke napokon skončilo piate.
Práve prehra v Buenos Aires v marci minulého roka (1:4) viedla ku koncu Dorivala Juniora a krátko nato sa ujal funkcie Ancelotti.
„Dnes nevidím jedného favorita. Je veľa tímov, ktoré môžu bojovať o titul, ale žiadny výrazne nevyčnieva,“ uviedol taliansky kormidelník pred turnajom a dodal, že všetci favoriti majú slabé stránky a víťazom sa stane ten, ktorému sa ich v priebehu turnaja podarí eliminovať čo najviac.
Ancelotti prezradil, že jeho plán stojí na spojení tradičných silných stránok brazílskeho futbalu, ako sú kreativita, technická kvalita a útočný talent, s pracovnou morálkou a taktickými základmi spojenými s Talianskom:
„Brazílsky štýl je v génoch. Taliansky štýl je v práci, vo veľkom množstve práce. Pokúsim sa tieto dve veci spojiť.“
O ofenzívne ladenej hre svedčí aj preferované rozostavenie 4-2-4, ktorým sa „kanárici“ prezentujú od jeho príchodu najčastejšie.
Brazílčania vstúpia do turnaja šlágrom C-skupiny proti úradujúcemu víťazovi Afrického pohára národov a štvrtému tímu z uplynulých MS v Katare Maroku.
Stretnutie je na programe v noci na nedeľu 14. júna na MetLife Stadium v East Rutherforde, kde sa o päť týždňov neskôr odohrá finálový zápas.
V základnej časti narazí Ancelottiho mužstvo aj na Škótsko a Haiti.