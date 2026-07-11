    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    1 - 0pp
    Po predĺžení
    Pokutové kopy
    4:3
    Kolumbia
    Kolumbia

    Zahodil šancu a teraz čelí vyhrážkam. Hráč sa bojí vrátiť domov po vypadnutí z MS

    Kolumbijčania Jhon Lucumí (vľavo) a Jaminton Campaz reagujú po prehre so Švajčiarskom.
    Kolumbijčania Jhon Lucumí (vľavo) a Jaminton Campaz reagujú po prehre so Švajčiarskom. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    ČTK|11. júl 2026 o 08:17
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    Kolumbijský zväz sa obrátil na políciu a vyzval na rešpekt

    Po vyradení z majstrovstiev sveta čelí kolumbijský záložník Jaminton Campaz nenávisti a vyhrážkam, ktoré smerujú aj na jeho rodinu.

    Dvadsaťšesťročný futbalista, ktorý mal obrovskú šancu v závere utorňajšieho osemfinále proti Švajčiarom, sa nechce podľa médií zatiaľ vrátiť domov.

    Campazova situácia vyvoláva spomienky na leto roku 1994, keď po vlastnom góle na MS proti domácim Američanom bol potom doma v Kolumbii zastrelený obranca Andrés Escobar.

    "Žiadny športovec ani nikto z jeho najbližšieho okolia by nemal byť zastrašovaný za to, že reprezentuje svoju krajinu," uviedol kolumbijský zväz a obrátil sa na políciu, aby vinníkov našla.

    O rešpekt žiada aj samotný Campaz. "Súčasťou futbalu sú aj ťažké okamihy. Moja Kolumbia, prosím, nikdy nestrácaj rešpekt.

    Môžeme myslieť inak alebo cítiť zlosť, ale žiadna vášeň neospravedlňuje nenávisť a život v strachu, "reagoval na nenávistné odkazy na sociálnych sieťach.

    Jaminton Campaz a jeho nepremenená šanca

    Po tom, ako utorkový zápas so Švajčiarmi bol dlho bezgólový, mal Campaz v predĺžení niekoľko šancí, tú najväčšiu v 115. minúte.

    Sám pred brankárom ale zamieril nad. Kolumbia postup stratila v penaltovom rozstrele, v ktorom pritom Campaz nezaváhal.

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