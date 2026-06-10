    Štart hviezdy Arsenalu je stále otázny. Staráme sa o neho, vraví tréner Anglicka

    Bukayo Saka.
    Bukayo Saka. (Autor: TASR/AP)
    TASR|10. jún 2026 o 11:09
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    Momentálne nie je schopný absolvovať každý tréning počas týždňa.

    Krídelník anglickej futbalovej reprezentácie Bukayo Saka má problémy s achilovkou a zrejme nezasiahne do prvého zápasu na MS.

    Tréner Albionu Thomas Tuchel uviedol, že jeho zverenec ešte musí dohnať tréningové resty prei zranenie, ktoré mu neumožňuje trénovať naplno.

    Útočník Arsenalu sa pripojil k národnému tímu vo West Palm Beach po tom, čo dostal po účasti vo finále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain týždeň voľna navyše.

    Tuchel dal podobnú prestávku aj ďalším hráčom Arsenalu Declanovi Riceovi, Eberechimu Ezemu a Nonimu Maduekemu. Zatiaľ čo títo traja hráči sú v stopercentnej forme, situácia v prípade Saku je menej povzbudivá.

    „Stav Saku sa stále zlepšuje, trénuje aj napriek nepohodliu na konci sezóny. Zvláda to na vysokej úrovni, ale stále nie v úplnom poriadku,“ citoval Tuchela portál theguardian.com.

    Dodal, že jeho zverenec si ešte musí liečiť zranenie. „Bukayovi niektoré veci chýbajú. V Arsenale sa o neho veľmi dobre starali a my urobíme to isté.

    Momentálne nie je schopný absolvovať každý tréning počas týždňa a potom hrať. Myslím si, že je veľmi nepravdepodobné, že by Bukayo odteraz hral v základnej zostave a odohral by celý zápas.“

    Anglicko odohrá v stredu v Orlande svoj posledný prípravný zápas proti Kostarike a o týždeň v Dallase odštartuje účinkovanie na MS proti Chorvátsku.

    Program Anglicka na MS vo futbale 2026

    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 13
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Boston | Boston
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    vs.
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York

    Tabuľka skupiny L na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    GhanaGhanaGHA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    PanamaPanamaPAN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026.
    Iránec Alireza Jahanbakhsh počas prípravy na MS vo futbale 2026.
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