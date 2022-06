Buchinger po strate titulu v Oktagone: Nastúpil som s tým, že prehrám

Ako Buchinger priznáva, vydreté víťazstvo Keitu na turnaji Oktagon 31 nad Paradeiserom ho primälo k podceneniu rodáka z Guiney.

„Upokojil som sa s tým, že nie je taký dobrý a nemusím sa ho báť. Nebol som taký napnutý na zápas, ako proti Vojtovi (Barboríkovi). Netrénoval som tak, ako by som mohol a tiež ma v príprave obmedzilo zranené koleno, musím na operáciu.“

V hre je dlhá pauza

Čo sa týka zraneného kolena, podľa 36-ročného zapasníka to nevyzerá vôbec ružovo. Buchinger naviac spomína potenciálne vážny problém s ramenom.

„Čaká ma minimálne operácia kolena, to ma vyradí do februára či marca. Ak bude potrebná aj operácia ramena, musí to ísť postupne a je to výpadok minimálne na rok a pol. To rameno mi v minulosti už operovali a šesť, sedem mesiacov som nevedel robiť skoro nič.“