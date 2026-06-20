    Brazílsky prezident žartoval o zranenom útočníkovi: Bol povolaný a pritom pracuje z domu

    Futbalista Brazílie Neymar.
    Futbalista Brazílie Neymar. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. jún 2026 o 09:26
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    Bývalého hráča Barcelony či Paríža trápi zranenie lýtka.

    Brazílsky prezident Luiz Inacio Lula da Silva žartovne opísal zraneného reprezentanta Neymara ako hráča, „ktorý pracuje z domu“, čím rozosmial publikum na podujatí v Belo Horizonte.

    Bývalého hráča Barcelony či Paríža Saint-Germain tréner Carlo Ancelotti prekvapivo zaradil do nominácie na MS 2026, no Neymara trápi zranenie lýtka.

    „Čítal som, že Neymar je prvým hráčom na svete, ktorý bol povolaný do reprezentácie a pritom pracuje z domu.

    Myslím si, že jedného dňa budeme musieť postaviť národný tím s umelou inteligenciou: jedenásti Peléovia,“ povedal prezident Lula podľa agentúry DPA.

    Program Brazílie na MS vo futbale 2026

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    3 - 0
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami

    Zranený Neymar zatiaľ na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku ešte nenastúpil. Pri úvodnej remíze 1:1 proti Maroku však aspoň sledoval zápas z priestoru pri ihrisku.

    Na druhý skupinový zápas brazílskej reprezentácie proti outsiderovi z Haiti, ktorý Brazília vyhrala 3:0, však s tímom necestoval.

    Tridsaťštyriročný útočník bude podľa vyhlásenia zväzu pokračovať v práci na svojom návrate v tréningovej základni Brazílie v New Jersey.

    Neymar neodohral súťažný zápas už viac ako mesiac pre zranenie lýtka. Tento týždeň sa však mohol opäť vrátiť na trávnik a trénovať, miestami aj s loptou a krátko dokonca v skupine spoluhráčov.

    Tabuľka skupiny C na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    2
    1
    1
    0
    4:1
    4
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    2
    1
    1
    0
    2:1
    4
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    2
    1
    0
    1
    1:1
    3
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    2
    0
    0
    2
    0:4
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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