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    Zranenie v zlom momente. Brazília prichádza o tvorcu hry pred duelom s Nórskom

    Lucas Paqueta (20)
    Lucas Paqueta (20) (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 19:55
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    Hráč utrpel zranenie zadného stehenného svalu v šestnásťfinále s Japonskom a do šampionátu by mohol zasiahnuť až vo finále.

    Brazílsky futbalový reprezentant Lucas Paqueta nenastúpi v osemfinálovom zápase majstrovstiev sveta proti Nórsku (5. júla o 22.00 SELČ).

    Tvorca hry utrpel v šestnásťfinále s Japonskom (2:1) zranenie zadného stehenného svalu.

    Paqueta by už podľa agentúry AFP mohol do šampionátu zasiahnuť iba v prípade postupu do finále, ktoré sa uskutoční 19. júla na Štadióne MetLife v East Rutherforde. Dvadsaťosemročný stredopoliar Flamenga absolvuje intenzívny liečebný program.

    Na jeho pozíciu môže tréner „kanárikov“ Carlo Ancelotti povolať Danila Santosa alebo zvoliť viac útočnú možnosť, ako napríklad Endricka či Gabriela Martinelliho.

    Do individuálneho tréningového procesu sa už vrátil krídelník Raphinha. Dvadsaťdeväťročná opora FC Barcelona by sa mohla proti Nórsku ocitnúť aspoň na lavičke náhradníkov.

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