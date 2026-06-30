Brazílii pribúdajú starosti. K zraneným hráčom sa pridal dôležitý tvorca hry

Brazílska futbalová reprezentácia prišla na majstrovstvách sveta o ďalšieho ofenzívneho hráča.
Brazílska futbalová reprezentácia prišla na majstrovstvách sveta o ďalšieho ofenzívneho hráča. Tvorca hry Lucas Paqueta utrpel v šestnásťfinále pri víťazstve 2:1 nad Japonskom zranenie zadnej strany ľavého stehna.
Dvadsaťosemročný stredopoliar absolvuje intenzívny liečebný program. Zranenie utrpel v pondelňajšom stretnutí v Houstone, v ktorom ho tréner po prvom polčase vystriedal.
Zatiaľ nie je jasné, či bude k dispozícii na nedeľňajšie osemfinále v East Rutherforde.
Podobne sa Brazílska futbalová konfederácia predtým vyjadrila aj k zdravotnému stavu útočníka Raphinhu. Dvadsaťdeväťročný krídelník si poranil stehno už v druhom zápase skupinovej fázy a odvtedy tímu chýba.
Päťnásobní majstri sveta museli odštartovať turnaj aj bez Neymara, ktorý sa už po zdravotných problémoch zotavil. Informovala agentúra DPA.