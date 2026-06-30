    Brazílii pribúdajú starosti. K zraneným hráčom sa pridal dôležitý tvorca hry

    Zranený Lucas Paqueta
    Zranený Lucas Paqueta (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. jún 2026 o 20:16
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    Brazílčania zatiaľ nemôžu rátať s Raphinhom ani Neymarom.

    Brazílska futbalová reprezentácia prišla na majstrovstvách sveta o ďalšieho ofenzívneho hráča.

    Brazílska futbalová reprezentácia prišla na majstrovstvách sveta o ďalšieho ofenzívneho hráča. Tvorca hry Lucas Paqueta utrpel v šestnásťfinále pri víťazstve 2:1 nad Japonskom zranenie zadnej strany ľavého stehna.

    Dvadsaťosemročný stredopoliar absolvuje intenzívny liečebný program. Zranenie utrpel v pondelňajšom stretnutí v Houstone, v ktorom ho tréner po prvom polčase vystriedal.

    Zatiaľ nie je jasné, či bude k dispozícii na nedeľňajšie osemfinále v East Rutherforde.

    Podobne sa Brazílska futbalová konfederácia predtým vyjadrila aj k zdravotnému stavu útočníka Raphinhu. Dvadsaťdeväťročný krídelník si poranil stehno už v druhom zápase skupinovej fázy a odvtedy tímu chýba.

    Päťnásobní majstri sveta museli odštartovať turnaj aj bez Neymara, ktorý sa už po zdravotných problémoch zotavil. Informovala agentúra DPA.

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    Šestnásťfinále
    Nemecko
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    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
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    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
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    AUT
    USA
    USA
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    BIH
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    BEL
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    SEN
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    BRA
    2
    Japonsko
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    1
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    CIV
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    NOR
    2
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    Anglicko
    ENG
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    DR Kongo
    COD
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    3.7.2026 05:00
    Alžírsko
    ALG
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Štvrťfinále
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    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Ivory Coast's Franck Kessie (8) passes the ball as Norway's David Moeller Wolfe (5) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Ivory Coast and Norway in Arlington, Texas, near Dallas, Tuesday, June 30, 2026.(AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    Domov»MS vo futbale 2026»Brazílii pribúdajú starosti. K zraneným hráčom sa pridal dôležitý tvorca hry