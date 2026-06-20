Favorit z Brazílie rozhodol už v prvom polčase. Gólovo sa zaskvel útočník Manchestru United

MS vo futbale 2026 - skupina C
Brazília - Haiti 3:0 (3:0)
Góly: 23. a 36. Cunha, 45.+3 Vinicius Junior.
Rozhodcovia: Hernandez – Perez, Rojo (všetci Šp.), ŽK: Douglas Santos - Arcus, Pierrot, Jean-Jacques
Diváci: 68.324
Brazília: Alisson – Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Bruno Guimaraes (81. Ederson), Casemiro – Raphinha (40. Rayan), Paqueta (64. Martinelli), Vinicius Junior (81. Danilo Santos) – Cunha (64. Endrick)
Haiti: Placide – Arcus (46. Simon), Ade, Duverne, Delcroix, Experience – Casimir (63. Deedson), Jean-Jacques, Bellegarde (81. Etienne), Providence (71. Joseph) – Pierrot (46. Isidor)
Futbalisti Brazílie potvrdili vo svojom druhom zápase na MS úlohu favorita a nad Haiti vyhrali jednoznačne 3:0.
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O dva góly sa v dueli C-skupiny na štadióne vo Philadelphii postaral Matheus Cunha, tretí pridal Vinicius Junior.
Brazílčania figurujú priebežne na čele tabuľky so štyrmi bodmi o skóre pred Marokom, tretí sú Škóti s tromi bodmi.
Haiti má na konte dve prehry a už definitívne stratilo šancu na postup do vyraďovacej fázy.
Účinkovanie v skupine uzavrú Brazílčania vo štvrtok 25. júna o 0.00 SELČ duelom vo Philadelphii proti Škótsku.
Haiti sa v rovnaký deň a v rovnakom čase stretne v East Rutherforde s Marokom.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina C
Priebeh zápasu Brazília - Haiti
I. polčas:
Favorit sa tešil z gólu už v 12. minúte, ale napokon predčasne, keďže zakončeniu Raphinhu predchádzal ofsajd.
Brazílčania tak prvýkrát rozjasali fanúšikov až v polovici prvého polčasu - strelu Viniciusa vyrazil brankár len pred seba a obranca Delcroix v snahe odkopnúť loptu trafil Cunhu.
Od brazílskeho útočníka sa potom lopta dostala do siete - 1:0. Aj druhý zásah „kanárikov“ v 36. minúte mal rovnakého autora, po rýchlom protiútoku Vinicius vysunul kolmicou Cunhu a ten ľavačkou trafil presne k bližšej žrdi na 2:0.
Brazílčania ešte pred koncom prvého polčasu prišli pre zdravotné problémy o Raphinhu, aj bez barcelonskej hviezdy však mali naďalej herne navrch a ich prevahu korunoval gólom v nadstavení Vinicius.
II. polčas:
O víťazstve „Selecao“ nebolo pochýb a tak päťnásobní šampióni po zmene strán zväčša iba kontrolovali dostatočný náskok.
Po hodine hry dali o sebe vedieť aj Haiťania, po rohovom kope sa do lopty vo vzduchu vložil Ade a brankár Alisson musel riešiť vôbec prvú strelu do priestoru jeho bránky.
Na druhej strane trafil striedajúci Martinelli brvno, ale po jeho strele avizoval asistent rozhodcu ofsajdový signál.
Štvrťhodinu pred koncom letel pokus Douglasa Santosa tesne nad bránku a keďže o chvíľu neskôr neuznali pre ofsajd ani gól Endricka a Ederson v závere netrafil odkrytú bránku, rozdiel v skóre zostal trojgólový.
Hlasy po zápase
Carlo Ancelotti, tréner Brazílie: „Bol to komplexný výkon, najmä v prvom polčase. V druhom sme hru kontrolovali, no aj tak sme si vytvorili množstvo šancí a mohli sme streliť ešte viac gólov. Presne toto sme od zápasu očakávali – vyššiu kvalitu, menej chýb, väčšiu efektivitu v útoku a lepšiu kontrolu v defenzíve. Samozrejme, stále sa musíme zlepšovať a budeme sa zlepšovať, aby sme boli pripravení na vyraďovaciu fázu.“
Vinicius Junior, autor tretieho gólu Brazílie: „Bol to pre nás veľmi dôležitý zápas. Dnes sme sa všetci cítili uvoľnenejšie a aj ihrisko bolo v lepšom stave, takže sme mohli hrať náš futbal. Dodalo nám to pokoj a prevahu na ihrisku, vďaka čomu sme si vytvorili množstvo príležitostí a strelili góly. Dúfame, že si túto formu udržíme a budeme sa na turnaji ďalej zlepšovať a napredovať, pretože práve to je najdôležitejšie.“
Sebastien Migne, tréner Haiti: „Pozitívne bolo, že sme to nevzdali. V druhom polčase bolo vidieť dobrú morálku mužstva. Hráči ukázali, že si zaslúžia byť na majstrovstvách sveta. Žiaľ, dnes sme hrali proti Brazílii. Rozdiel v kvalite bol príliš veľký.“