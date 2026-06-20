    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina C
    3 - 0
    2:0
    Haiti
    Haiti
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    Ancelotti chválil ofenzívu. Vinícius prekonal Ronaldinha: Som na svojej najlepšej úrovni

    Vinícius Júnior (7) z Brazílie máva po zápase skupiny C na MS vo futbale medzi Brazíliou a Haiti.
    Fotogaléria (51)
    Vinícius Júnior (7) z Brazílie máva po zápase skupiny C na MS vo futbale medzi Brazíliou a Haiti. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. jún 2026 o 10:42
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    „Kanáriky“ na svojho súpera vybehli a po 23 minútach išli do vedenia.

    Brazílska futbalová reprezentácia sa presvedčivým víťazstvom vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta priblížila prvenstvu v C-skupine.

    O triumfe 3:0 nad Haiti rozhodli už v prvom polčase, čo chválil tréner päťnásobných majstrov sveta Carlo Ancelotti, ako aj na šampionáte už dvojgólový Vinicius Junior.

    Sklamanie naopak zažíval kormidelník karibského štátu Sebastien Migne.

    „Kanáriky“ na svojho súpera vybehli a po 23 minútach išli do vedenia, keď Viniciusovu strelu dorazil za chrbát Johnyho Placida Matheus Cunha.

    Fotogaléria zo zápasu Brazília - Haiti na MS vo futbale 2026 (skupina C)
    Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu proti Haiti so spoluhráčmi počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti.
    Brazílčan Matheus Cunha oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu svojho tímu proti Haiti počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti.
    51 fotografií
    Brazílčan Matheus Cunha, v strede, oslavuje so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti.Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti.Alisson Becker (1) oslavuje so spoluhráčom Marquinhos (4) po zápase skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Matheus Cunha reaguje po víťazstve svojho tímu v zápase skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Alisson Becker, vpravo, oslavuje so spoluhráčom Marquinhos po zápase skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Wilson Isidor reaguje po prehre svojho tímu s Brazíliou počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Haiti a Brazíliou vo Philadelphii.Vinícius Júnior, vpravo, žartuje s Duckens Nazon na konci zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Matheus Cunha reaguje po víťazstve svojho tímu v zápase skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Vinícius Júnior, vpravo, sa rozpráva s Haiťanom Duckensom Nazonom na konci zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Raphinha, vpravo, opúšťa ihrisko na konci zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Raphinha opúšťa ihrisko na konci zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Hráči Brazílie a Haiti reagujú po skončení zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brankár Haiti Johny Placide (1) vyráža strelu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Marquinhos hlavičkuje loptu proti haitskému hráčovi Wilson Isidor počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Hráči Brazílie reagujú na konci zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Vinícius Júnior (7) máva po zápase skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Endrick, vľavo, oslavuje so spoluhráčom Igor Thiago na konci zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Hlavný tréner Brazílie Carlo Ancelotti prechádza okolo ihriska po zápase skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brankár Brazílie Alisson Becker (1) sa rozpráva s Gabriel Magalhães (3) počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Douglas Santos, vľavo, zvádza hlavičkový súboj s Gabriel Magalhães počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Gabriel Martinelli, vpravo, hlavičkuje loptu proti Haiťanovi Jean-Kevinovi Duverneovi počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Gabriel Martinelli skáče po loptu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Marquinhos (4 gestikuluje počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Casemiro, vľavo, odkopáva loptu popri haitskom hráčovi Danleym Jeanom Jacquesom počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Vinícius Júnior behá s loptou počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Vinícius Júnior, v strede, a Hannes Delcroix bojujú o loptu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Raphinha (11) je utešovaný hlavným trénerom Brazílie Carlom Ancelottim počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Casemiro (5) oslavuje druhý gól svojho tímu, ktorý strelil Matheus Cunha (9), počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Vinícius Júnior (7) oslavuje po strelení tretieho gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Raphinha (11) opúšťa ihrisko počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Raphinha (11) opúšťa ihrisko počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Vinícius Júnior (7) oslavuje po strelení tretieho gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Vinícius Júnior (7) oslavuje po strelení tretieho gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Vinícius Júnior, hore, oslavuje so spoluhráčmi po strelení tretieho gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha (9) skóruje druhý gól svojho tímu proti brankárovi Haiti Johnymu Placideovi (1) počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha oslavuje s Lucasom Paquetom (20) a Viníciusom Júniorom (7) po strelení druhého gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha oslavuje po strelení druhého gólu svojho tímu so spoluhráčmi Brazílie Viníciusom Júniorom (7) a Lucasom Paquetom (20) počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha oslavuje po strelení druhého gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha, vpravo, oslavuje so spoluhráčmi po strelení druhého gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii. Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje po strelení druhého gólu svojho tímu so spoluhráčmi počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje s Lucasom Paquetom (20) a Viníciusom Júniorom (7) po strelení druhého gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu so spoluhráčmi počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti.Brazílčan Matheus Cunha, v strede, strelil úvodný gól svojho tímu proti Haiti počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale vo Philadelphii.Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu so spoluhráčmi počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti.Brazílčan Matheus Cunha (9) oslavuje po strelení úvodného gólu svojho tímu so spoluhráčmi počas zápasu skupiny C na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Brazíliou a Haiti.

    „Byť na majstrovstvách sveta je niečo úžasné. Je to splnený sen,“ povedal po stretnutí 27-ročný útočník Manchestru United.

    Vinicius: Dostať Brazíliu na vrchol

    Krídelník Realu Madrid Vinicius bol aj pri ďalších dvoch góloch Brazílie. Na druhý asistoval opäť Cunhovi a ten tretí sám strelil.

    „Som na svojej najlepšej úrovni, či už fyzicky, psychicky alebo technicky. Chcem sa zlepšovať a dostať Brazíliu na vrchol,“ uviedol 25-ročný Vinicius, ktorý pripísal zásluhy aj Ancelottimu za rozhodnutie presunúť ho medzi útočníkov, na inú pozíciu, než na akú je zvyknutý.

    „Veľa na tomto poste nehrám. Vždy, keď ma kouč požiada, aby som tam hral, skórujem. Asi ho musím viac počúvať,“ dodala podľa agentúry AP hviezda „bieleho baletu“.

    Brazília si už trojgólové vedenie v druhom polčase ustrážila a v tabuľke C-skupiny sa posunula na prvé miesto.

    V prvom polčase sme boli oveľa lepší

    „Bol to z našej strany kompletný zápas. V prvom polčase sme boli oveľa lepší, v tom druhom sme mali duel pod kontrolou.

    Vypracovali sme si dostatok príležitostí, mohli sme streliť viac gólov,“ vyjadril po dueli spokojnosť Ancelotti, ktorého slová potvrdil aj Vinicius.

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    „Bolo to pre nás veľmi dôležité stretnutie. Dokázali sme hrať svoju hru, čo nám dodalo pokoj a prevahu na ihrisku,“ dodal „Vini“, ktorý už svojím šiestym gólom na záverečných turnajoch MS prekonal zápis legendárneho Ronaldinha.

    Sklamanie naopak prežíval tréner Haiti Migne, pre ktorého zverencov znamenala druhá prehra na šampionáte istotu vypadnutia v základnej skupine.

    Máme mladý neskúsený tím

    „Dnešok je pre nás veľkým sklamaním, aj keď sme hrali s Brazíliou. Máme mladý neskúsený tím. Verím, že tento turnaj im pomôže sa zlepšiť,“ konštatoval Migne, ktorý už koučoval viacero reprezentácií, no jedine s Haiti prenikol na záverečný turnaj MS.

    V druhom polčase poslal na trávnik aj Dominiqua Simona, ktorý v uplynulom ročníku hosťoval v Tatrane Prešov, no ani to nestačilo na dramatizáciu duelu.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny C

    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    0 - 1
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 1
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    3 - 0
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta

    „Chcem chlapcom zablahoželať. Ukázali, že si zaslúžia miesto na týchto MS. Bohužiaľ, dnes sme čelili Brazílii, ktorá ukázala vyššiu kvalitu,“ dodal 53-ročný kouč.

    Zápas Brazílie so Škótskom sa uskutoční v Miami v rovnaký deň a o rovnakom čase ako duel Maroka s Haiti (25. júna o 0.00 SELČ).

    „Selecao“ by mal v stretnutí pomôcť už aj hviezdny krídelník Neymar. „Zajtra bude trénovať individuálne a v pondelok sa pripojí k tímu. Na zápas so Škótskom bude pripravený,“ priznal tréner Ancelotti.

    Škóti sú pred derniérou v C-skupine na tretej priečke, no na prvé dve mužstvá strácajú iba bod. „Budeme musieť podať čo najlepší výkon.

    Vieme, čo musíme urobiť, aby sme postúpili ďalej. Škótsko proti Brazílii v Miami, aby sme sa zapísali do histórie, je niečo, o čom snívate,“ dodal s 21 gólmi piaty najlepší strelec škótskej reprezentácie McGinn.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    2
    1
    1
    0
    4:1
    4
    V
    R
    2
    MarokoMarokoMAR
    2
    1
    1
    0
    2:1
    4
    V
    R
    3
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    2
    1
    0
    1
    1:1
    3
    P
    V
    4
    HaitiHaitiHTI
    2
    0
    0
    2
    0:4
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie.
    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie.
    USA snívajú vo veľkom. Pochettino: Ak chceme patriť medzi najlepších, musíme hovoriť o tíme
    dnes 11:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie.
    Tréner futbalovej reprezentácie USA Mauricio Pochettino (uprostred) hovorí so svojimi hráčmi počas prestávky na občerstvenie.
    USA snívajú vo veľkom. Pochettino: Ak chceme patriť medzi najlepších, musíme hovoriť o tíme
    dnes 11:30
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    Domov»MS vo futbale 2026»Ancelotti chválil ofenzívu. Vinícius prekonal Ronaldinha: Som na svojej najlepšej úrovni