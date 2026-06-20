Ancelotti chválil ofenzívu. Vinícius prekonal Ronaldinha: Som na svojej najlepšej úrovni

Brazílska futbalová reprezentácia sa presvedčivým víťazstvom vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta priblížila prvenstvu v C-skupine.
O triumfe 3:0 nad Haiti rozhodli už v prvom polčase, čo chválil tréner päťnásobných majstrov sveta Carlo Ancelotti, ako aj na šampionáte už dvojgólový Vinicius Junior.
Sklamanie naopak zažíval kormidelník karibského štátu Sebastien Migne.
„Kanáriky“ na svojho súpera vybehli a po 23 minútach išli do vedenia, keď Viniciusovu strelu dorazil za chrbát Johnyho Placida Matheus Cunha.
„Byť na majstrovstvách sveta je niečo úžasné. Je to splnený sen,“ povedal po stretnutí 27-ročný útočník Manchestru United.
Vinicius: Dostať Brazíliu na vrchol
Krídelník Realu Madrid Vinicius bol aj pri ďalších dvoch góloch Brazílie. Na druhý asistoval opäť Cunhovi a ten tretí sám strelil.
„Som na svojej najlepšej úrovni, či už fyzicky, psychicky alebo technicky. Chcem sa zlepšovať a dostať Brazíliu na vrchol,“ uviedol 25-ročný Vinicius, ktorý pripísal zásluhy aj Ancelottimu za rozhodnutie presunúť ho medzi útočníkov, na inú pozíciu, než na akú je zvyknutý.
„Veľa na tomto poste nehrám. Vždy, keď ma kouč požiada, aby som tam hral, skórujem. Asi ho musím viac počúvať,“ dodala podľa agentúry AP hviezda „bieleho baletu“.
Brazília si už trojgólové vedenie v druhom polčase ustrážila a v tabuľke C-skupiny sa posunula na prvé miesto.
V prvom polčase sme boli oveľa lepší
„Bol to z našej strany kompletný zápas. V prvom polčase sme boli oveľa lepší, v tom druhom sme mali duel pod kontrolou.
Vypracovali sme si dostatok príležitostí, mohli sme streliť viac gólov,“ vyjadril po dueli spokojnosť Ancelotti, ktorého slová potvrdil aj Vinicius.
„Bolo to pre nás veľmi dôležité stretnutie. Dokázali sme hrať svoju hru, čo nám dodalo pokoj a prevahu na ihrisku,“ dodal „Vini“, ktorý už svojím šiestym gólom na záverečných turnajoch MS prekonal zápis legendárneho Ronaldinha.
Sklamanie naopak prežíval tréner Haiti Migne, pre ktorého zverencov znamenala druhá prehra na šampionáte istotu vypadnutia v základnej skupine.
Máme mladý neskúsený tím
„Dnešok je pre nás veľkým sklamaním, aj keď sme hrali s Brazíliou. Máme mladý neskúsený tím. Verím, že tento turnaj im pomôže sa zlepšiť,“ konštatoval Migne, ktorý už koučoval viacero reprezentácií, no jedine s Haiti prenikol na záverečný turnaj MS.
V druhom polčase poslal na trávnik aj Dominiqua Simona, ktorý v uplynulom ročníku hosťoval v Tatrane Prešov, no ani to nestačilo na dramatizáciu duelu.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny C
| Skupina C | Matchday 3
| Skupina C | Matchday 3
| Skupina C | Matchday 9
| Skupina C | Matchday 9
| Skupina C | Matchday 14
| Skupina C | Matchday 14
„Chcem chlapcom zablahoželať. Ukázali, že si zaslúžia miesto na týchto MS. Bohužiaľ, dnes sme čelili Brazílii, ktorá ukázala vyššiu kvalitu,“ dodal 53-ročný kouč.
Zápas Brazílie so Škótskom sa uskutoční v Miami v rovnaký deň a o rovnakom čase ako duel Maroka s Haiti (25. júna o 0.00 SELČ).
„Selecao“ by mal v stretnutí pomôcť už aj hviezdny krídelník Neymar. „Zajtra bude trénovať individuálne a v pondelok sa pripojí k tímu. Na zápas so Škótskom bude pripravený,“ priznal tréner Ancelotti.
Škóti sú pred derniérou v C-skupine na tretej priečke, no na prvé dve mužstvá strácajú iba bod. „Budeme musieť podať čo najlepší výkon.
Vieme, čo musíme urobiť, aby sme postúpili ďalej. Škótsko proti Brazílii v Miami, aby sme sa zapísali do histórie, je niečo, o čom snívate,“ dodal s 21 gólmi piaty najlepší strelec škótskej reprezentácie McGinn.
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