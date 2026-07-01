Senegal bez brankárskej opory proti Belgicku. Dôvodom je zranenie kolena

Futbalový brankár Senegalu Edouard Mendy pre zranenie vynechá stredajšie šestnásťfinále majstrovstiev sveta proti Belgicku.
Tréner Pape Thiaw potvrdil, že brankár Al-Ahli vynechá svoj druhý duel na šampionáte po sebe, pretože si zranil koleno pri prehre s Nórskom 2:3 v skupinovej fáze.
Mendy sa vrátil do svojho klubového tímu v Saudskej Arábii, aby absolvoval ďalšie testy. Tridsaťštyriročný brankár sa nezúčastnil utorkového tréningu v Seattli, ale Thiaw očakáva jeho návrat do kádra.
„Zajtra s nami bude, samozrejme, aj keď nebude schopný hrať. Dúfame, že s nami bude môcť zostať do konca šampionátu,“ povedal Thiaw.
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