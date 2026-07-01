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    Senegal bez brankárskej opory proti Belgicku. Dôvodom je zranenie kolena

    Brankár Senegalu Edouard Mendy (16) dostáva lekárske ošetrenie počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Senegalom.
    Brankár Senegalu Edouard Mendy (16) dostáva lekárske ošetrenie počas zápasu I. skupiny majstrovstiev sveta vo futbale medzi Nórskom a Senegalom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. júl 2026 o 07:45
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    Vynechá svoj druhý duel na šampionáte za sebou.

    Futbalový brankár Senegalu Edouard Mendy pre zranenie vynechá stredajšie šestnásťfinále majstrovstiev sveta proti Belgicku.

    Tréner Pape Thiaw potvrdil, že brankár Al-Ahli vynechá svoj druhý duel na šampionáte po sebe, pretože si zranil koleno pri prehre s Nórskom 2:3 v skupinovej fáze.

    Mendy sa vrátil do svojho klubového tímu v Saudskej Arábii, aby absolvoval ďalšie testy. Tridsaťštyriročný brankár sa nezúčastnil utorkového tréningu v ​​Seattli, ale Thiaw očakáva jeho návrat do kádra.

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    „Zajtra s nami bude, samozrejme, aj keď nebude schopný hrať. Dúfame, že s nami bude môcť zostať do konca šampionátu,“ povedal Thiaw.

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    Domov»MS vo futbale 2026»Senegal bez brankárskej opory proti Belgicku. Dôvodom je zranenie kolena