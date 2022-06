Strelil gól a utekal rozviezť chlieb. Brankár sa stal hrdinom

Gól z hry sa mu podarilo dať po prvýkrát v živote. „Natlačil som sa do šestnástky, vyskočil a lopta skončila v sieti. Sám som bol prekvapený. A veľmi šťastný,“ gólový moment opísal brankár OFK Kolta Martin Bernátek.

RADAVA, KOLTA. Bežala posledná minúta. OFK Kolta prehrávala na pôde ŠK Radava v siedmej lige ObFZ Nové Zámky 1:2, preto do útoku zavelil brankár.

„Zachránili sme bod, čo je najdôležitejšie. Ak bude príležitosť, skúsim to aj nabudúce. I keď verím, že ich bude čo najmenej a budeme stále vyhrávať,“ pousmial sa 32-ročný gólman.

Kolta je v siedmej lige ObFZ Nové Zámky na treťom mieste, ktoré už neopustí.

„Ambície boli súťaž vyhrať, ale pokazili sme pár zápasov. Napriek tomu si myslím, že máme dobrú sezónu. Sme dobrá partia, čo je v dedinskom futbale najdôležitejšie,“ tvrdí Bernátek, pre ktorého to cez víkend nebol prvý gól. Skóroval aj z penalty, ktoré kedysi pravidelne kopával.

„Fanúšikovia sa po zápase smiali, že to je iná liga. Škoda, že gól nie je na kamere, bolo by to ešte zaujímavejšie,“ dodal s tým, že presný zásah venuje mužstvu.