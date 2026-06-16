Brankár Mexika je držiteľom rekordu s Ronaldom a Messim: Odchádzam so vztýčenou hlavou

Brankár mexickej futbalovej reprezentácie Guillermo Ochoa po majstrovstvách sveta ukončí kariéru.
Štyridsaťročný gólman AEL Limassol to oznámil v rozhovore pre Medzinárodnú futbalovú federáciu FIFA.
„Nevidím dôvod ďalej hrať futbal, nevidím dôvod pokračovať. A ukončiť kariéru, celú tú dlhú cestu na šampionáte v Mexiku je fantastické.
Odchádzam v pokoji a so vztýčenou hlavou,“ vyhlásil Ochoa, ktorý plní úlohu národného brankára. Na konte má 153 reprezentačných štartov.
Program Mexika na MS vo futbale 2026
Bývalý brankár Ajaccia, Málagy, Salernitany či Club América sa zúčastňuje rekordných šiestych majstrovstiev sveta.
Spolu s ním sú držiteľmi rekordu aj Portugalčan Cristiano Ronaldo a kapitán úradujúcich majstrov sveta, Argentínčan Lionel Messi.
Mexiko vstúpilo do šampionátu výhrou 2:0 nad Juhoafrickou republikou.
V piatok výber trénera Javiera Aguirreho nastúpi proti Kórejskej republike a skupinu uzavrie budúci týždeň vo štvrtok zápasom s Českom.