    Brankár Mexika je držiteľom rekordu s Ronaldom a Messim: Odchádzam so vztýčenou hlavou

    Brankár mexickej futbalovej reprezentácie Guillermo Ochoa.
    Brankár mexickej futbalovej reprezentácie Guillermo Ochoa. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. jún 2026 o 19:13
    ShareTweet0

    Na konte má 153 reprezentačných štartov.

    Brankár mexickej futbalovej reprezentácie Guillermo Ochoa po majstrovstvách sveta ukončí kariéru.

    Štyridsaťročný gólman AEL Limassol to oznámil v rozhovore pre Medzinárodnú futbalovú federáciu FIFA.

    „Nevidím dôvod ďalej hrať futbal, nevidím dôvod pokračovať. A ukončiť kariéru, celú tú dlhú cestu na šampionáte v Mexiku je fantastické.

    Odchádzam v pokoji a so vztýčenou hlavou,“ vyhlásil Ochoa, ktorý plní úlohu národného brankára. Na konte má 153 reprezentačných štartov.

    Program Mexika na MS vo futbale 2026

    11.06. 21:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Mexiko
    Mexiko
    2 - 0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Mexiko City | Mexiko City
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    Bývalý brankár Ajaccia, Málagy, Salernitany či Club América sa zúčastňuje rekordných šiestych majstrovstiev sveta.

    Spolu s ním sú držiteľmi rekordu aj Portugalčan Cristiano Ronaldo a kapitán úradujúcich majstrov sveta, Argentínčan Lionel Messi.

    Mexiko vstúpilo do šampionátu výhrou 2:0 nad Juhoafrickou republikou.

    V piatok výber trénera Javiera Aguirreho nastúpi proti Kórejskej republike a skupinu uzavrie budúci týždeň vo štvrtok zápasom s Českom.

    Tabuľka skupiny A na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Brankár mexickej futbalovej reprezentácie Guillermo Ochoa.
    Brankár mexickej futbalovej reprezentácie Guillermo Ochoa.
    Brankár Mexika je držiteľom rekordu s Ronaldom a Messim: Odchádzam so vztýčenou hlavou
    dnes 19:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Brankár Mexika je držiteľom rekordu s Ronaldom a Messim: Odchádzam so vztýčenou hlavou