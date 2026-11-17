Vo veku 31 rokov zomrel írsky boxer Lee Reeves. Viac ako tri mesiace strávil v kóme, keď ho 1. augusta v Dubline v súboji o národný titul v superľahkej váhe knokautoval Gary Cully.
Reevesa z ringu odniesli na nosidlách, organizátor šampionátu pôvodne uviedol, že jeho stav je kritický, ale stabilizovaný.
„Hlboko nás zasiahlo, keď sme sa dozvedeli, že Lee Reeves zomrel. Bol to mimoriadne talentovaný boxer, skutočný vzor a inšpirácia pre našu komunitu,“ zverejnil v utorok podľa AP promotér boxerského podujatia spoločnosť Queensberry.