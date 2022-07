Youtuber Jake Paul v ringu vyzve syna boxerskej legendy. Som psycho, tvrdí

„Tento zápas som chcel už od doby, odkedy si ma Hasim bral do úst, asi dva roky späť. Išlo ale o to, že on ani jeho manažér to nechceli, lebo sa báli prehry. Čo sa týka štátnej atletickej komisie v New Yorku, dlho to nechceli ani počuť z dôvodu, že Hasim má medzi amatérmi cez sto súbojov.

Ja som však iný, než ostatní. Som psycho, som chaos, som problém. Je mi jedno, proti komu nastupujem. Je mi jedno, že hovoria, že je (Hasim) ťažká váha. Som svižný ako blcha, nemôžu ma dostať. Moja rýchlosť je na inej úrovni, štýl jedinečný a sila nekonečná. Urobil som z tých najlepších mužov slabochov.

Nikoho sa nebojím. Ktorý boxer by tak skoro vo svojej kariére vzal tak náročného protivníka? Nemajú moje srdce, môjho ducha a motiváciu, ako ja. Vitajte v mieste, kde sa bude písať história,“ uviedol.

Čo sa týka súboja Paula a jeho súpera, na sociálnych sieťach už sa krátko po oznámení duelu rozpútali vášnivé diskusie o boxerských kvalitách Rahmana ml.

Zatiaľ čo jedna skupina znevažovala schopnosti a skóre Rahmana ml., tá druhá sa odvolávala na fakt, že ide o profesionálneho boxera.