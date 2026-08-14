Boxer zomrel 11 rokov po tom, ako v ringu utrpel poškodenie mozgu

Vľavo portorický boxer Prichard Colon.
Vľavo portorický boxer Prichard Colon. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. aug 2026 o 16:40
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Bola to jeho jediná prehra v profesionálnej kariére.

Portorický boxer Prichard Colon zomrel vo veku 33 rokov. Skonal 11 rokov po tom, ako utrpel v ringu poškodenie mozgu pri jedinej prehre v profesionálnej kariére.

Colon dostal krvácanie do mozgu počas duelu ľahkej strednej váhy proti Američanovi Terrelovi Williamsovi vo Washingtone, pripomenula agentúra AP.

Podrobil sa operácii, no podľa Svetovej boxerskej rady (WBC) utrpel po sérii tvrdých úderov na hlavu. nezvratné neurologické poškodenie.

Do ringu sa už nevrátil a v posledných rokoch života bol pripútaný na invalidný vozík.

„Odišiel šampión, ktorý sa zapísal do sŕdc fanúšikov svojou nezlomnosťou. Bol globálnym symbolom viery a dôstojnosti," uviedla WBC vo svojom vyhlásení.

Box

    Vľavo portorický boxer Prichard Colon.
    Vľavo portorický boxer Prichard Colon.
    Boxer zomrel 11 rokov po tom, ako v ringu utrpel poškodenie mozgu
    dnes 16:40
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