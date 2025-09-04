    VIDEO: Filmové plátno vymenil za ring. Celý boxerský zápas Milana Ondríka

    Kotty (vľavo) v súboji s Ondríkom.
    Kotty (vľavo) v súboji s Ondríkom. (Zdroj: Youtube/Králi Ulice)
    Známy herec v ringu neuspel.

    NITRA. Slovenský herec Milan Ondrík sa koncom augusta opäť predstavil v netradičnej role, a to priamo v ringu.

    Na turnaji Králi ulice VIII nastúpil proti spevákovi a moderátorovi Tomymu Kottymu. Ich zápas sa uskutočnil podľa boxerských pravidiel, no s použitím malých MMA rukavíc.

    Organizácia Králi ulice teraz zverejnila záznam celého zápasu.

    VIDEO: Milan Ondrík vs. Tomy Kotty (celý súboj)

    Ondrík v minulosti dokázal v „slamenom ringu“ zvíťaziť, tentoraz však na aktívneho Kottyho nestačil.

    Duel herca s moderátorom bol jedným z najdiskutovanejších momentov večera. Ondrík sa snažil tlačiť dopredu, no Kotty dokázal častejšie nachádzať medzery v jeho obrane.

    Po troch kolách rozhodli bodoví arbitri o víťazstve Kottyho v pomere 2:1 na body.

