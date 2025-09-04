VIDEO: Filmové plátno vymenil za ring. Celý boxerský zápas Milana Ondríka

NITRA. Slovenský herec Milan Ondrík sa koncom augusta opäť predstavil v netradičnej role, a to priamo v ringu.
Na turnaji Králi ulice VIII nastúpil proti spevákovi a moderátorovi Tomymu Kottymu. Ich zápas sa uskutočnil podľa boxerských pravidiel, no s použitím malých MMA rukavíc.
Organizácia Králi ulice teraz zverejnila záznam celého zápasu.
VIDEO: Milan Ondrík vs. Tomy Kotty (celý súboj)
Ondrík v minulosti dokázal v „slamenom ringu“ zvíťaziť, tentoraz však na aktívneho Kottyho nestačil.
Duel herca s moderátorom bol jedným z najdiskutovanejších momentov večera. Ondrík sa snažil tlačiť dopredu, no Kotty dokázal častejšie nachádzať medzery v jeho obrane.
Po troch kolách rozhodli bodoví arbitri o víťazstve Kottyho v pomere 2:1 na body.