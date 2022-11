Po zápase vyzval Siváka, ten mu hrubo vynadal. Som real, on blafuje ľudí, tvrdí

Za pol milióna. Ja som si to vydrel, priateľu, tiež som chcel bojovať iba s najlepšími. Ukľudni sa a choď do p*či, ty zm*d, inak ťa kopnem pred všetkými do hlavy. Je mi to naozaj jedno,“ povedal v ringu Sivák.

Český amatérsky šampión v boxe povedal, že by bol rád, ak by sa v jeho debute medzi profesionálmi mohol pomerať so Sivákom.

Sivák hovorí, že bol najviac prekvapený z toho, že ho nikto na príchod a výzvu Solquessu v ringu nepripravil.

„Nasralo ma to. Nechápem (to). Keby ma na to aspoň pripravili, keby mi to niekto povie, pretože sa s tým chlapcom normálne bavím. On ale príde do ringu a pozerá mi do očí, akože s nadhľadom. To neznášam, ja som real.

Nechcem blafovať ľudí, ja sa na nič nehrajem. Som a budem real. Dúfam, že sa mu preplo v hlave a už sa nebude hrať na to, že je pokorný, pretože toto ja neznášam. Ak by taký bol, tak by tam nezliezol. Akože prečo blafuješ ľudí? Blafoval ľudí, to neznášam.

On vie, že so mnou nemôže zápasiť. Vďaka tomu, že je z Kutil gymu, čo je organizátor celej akcie, mu bolo povedané, aby tam išiel za najväčšou hviezdou. To čo je? Mali ma na to aspoň upozorniť a ešte mi aj zaplatiť. Ja som si všetko vydrel. On si myslí, že príde a bude niečo hovoriť,“ vyjadril sa talentovaný bojovník.