Slovensko môže získať ďalšie zlato na OH mládeže. Úradujúca majsterka Európy zdolala aj Japonku

Slovenská boxerka Karolína Kollárová bude na olympijských hrách mládeže v Dakare bojovať o zlatú medailu.
Úradujúca majsterka Európy do 19 rokov zdolala v semifinále váhovej kategórie do 60 kg Japonku Ajano Močijovú 4:1 na body a postúpila do štvrtkového finále (18.52 SEČ). V ňom sa stretne s Rušanabonu Isojevovou z Uzbekistanu.
Kollárová najprv v predkole triumfovala nad domácou Sodou Fayeovou po tom, ako rozhodca v 2. kole predčasne ukončil zápas.
Vo štvrťfinále potom zdolala Ukrajinku Polinu Koverovú už v 1. kole, keď pri jej jasnej prevahe rozhodkyňa predčasne ukončila duel.
V stredu zvládla aj semifinále s Močijovou, keď jej prisúdili víťazstvo štyria z piatich rozhodcov.
Prvé kolo vyhrala u rozhodcov Kollárová, druhé zasa Močijová. Rozhodlo tretie kolo, v ktorom Japonku ringový rozhodca raz počítal.
„Teší ma víťazstvo, ale nemám vôbec dobré pocity z výkonu v semifinále. Čakala som totiž, že to bude z mojej strany lepšie. Z postupu do finále mám radosť.
Som presvedčená, že v ňom budem boxovať lepšie,“ povedala Kollárová pre olympic.sk. „Japonka sa snažila odo mňa odskakovať.
Keď odskočila, išla príliš ďaleko, a keď priskočila, lepila sa na mňa. Bolo veľmi ťažké udržať si ju na dištanc.“
Vo štvrtkovom finále na výstavisku v Diamniadiu pri Dakare ju čaká Isojevová, s ktorou sa stretla už v marci na turnaji v Bangkoku a súperke podľahla tesne 2:3 na body.
„Verím, že jej prehru vo finále vrátim,“ dodala Bratislavčanka.