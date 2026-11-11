Slovensko môže získať ďalšie zlato na OH mládeže. Úradujúca majsterka Európy zdolala aj Japonku

Karolína Kollárová s trénerom Andrejom Horným
Karolína Kollárová s trénerom Andrejom Horným (Autor: SOŠV/FILIP GALLOVIČ)
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TASR|11. nov 2026 o 19:58
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Najprv v predkole triumfovala nad domácou Sodou Fayeovou po tom, ako rozhodca v 2. kole predčasne ukončil zápas.

Slovenská boxerka Karolína Kollárová bude na olympijských hrách mládeže v Dakare bojovať o zlatú medailu.

Úradujúca majsterka Európy do 19 rokov zdolala v semifinále váhovej kategórie do 60 kg Japonku Ajano Močijovú 4:1 na body a postúpila do štvrtkového finále (18.52 SEČ). V ňom sa stretne s Rušanabonu Isojevovou z Uzbekistanu.

Kollárová najprv v predkole triumfovala nad domácou Sodou Fayeovou po tom, ako rozhodca v 2. kole predčasne ukončil zápas.

Vo štvrťfinále potom zdolala Ukrajinku Polinu Koverovú už v 1. kole, keď pri jej jasnej prevahe rozhodkyňa predčasne ukončila duel.

V stredu zvládla aj semifinále s Močijovou, keď jej prisúdili víťazstvo štyria z piatich rozhodcov.

Prvé kolo vyhrala u rozhodcov Kollárová, druhé zasa Močijová. Rozhodlo tretie kolo, v ktorom Japonku ringový rozhodca raz počítal.

„Teší ma víťazstvo, ale nemám vôbec dobré pocity z výkonu v semifinále. Čakala som totiž, že to bude z mojej strany lepšie. Z postupu do finále mám radosť.

Som presvedčená, že v ňom budem boxovať lepšie,“ povedala Kollárová pre olympic.sk. „Japonka sa snažila odo mňa odskakovať.

Keď odskočila, išla príliš ďaleko, a keď priskočila, lepila sa na mňa. Bolo veľmi ťažké udržať si ju na dištanc.“

Vo štvrtkovom finále na výstavisku v Diamniadiu pri Dakare ju čaká Isojevová, s ktorou sa stretla už v marci na turnaji v Bangkoku a súperke podľahla tesne 2:3 na body.

„Verím, že jej prehru vo finále vrátim,“ dodala Bratislavčanka.

Box

    Karolína Kollárová s trénerom Andrejom Horným
    Karolína Kollárová s trénerom Andrejom Horným
    Slovensko môže získať ďalšie zlato na OH mládeže. Úradujúca majsterka Európy zdolala aj Japonku
    dnes 19:58
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