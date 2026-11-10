Slovensko má istotu ďalšej medaily na OH mládeže. Boxerka zdolala Ukrajinku

Karolína Kollárová s trénerom Andrejom Horným
Karolína Kollárová s trénerom Andrejom Horným (Autor: SOŠV/FILIP GALLOVIČ)
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TASR|10. nov 2026 o 21:04
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Pri jej jasnej prevahe rozhodkyňa predčasne ukončila duel.

Slovenská boxerka Karolína Kollárová postúpila do semifinále na olympijských hrách mládeže vo váhovej kategórii do 60 kg a má istú minimálne bronzovú medailu.

V utorkovom štvrťfinále zdolala Ukrajinku Polinu Koverovú už v 1. kole, keď pri jej jasnej prevahe rozhodkyňa predčasne ukončila duel.

Kollárová proti Koverovej od úvodu duelu jasne dominovala a súperke zasadzovala jeden presný úder za druhým.

Už v prvej minúte rozhodkyňa Theresa Cerialesová ukrajinskú pästiarku dvakrát napomínala a po treťom napomínaní po 1:22 min duel predčasne ukončila.

Kollárová po technickej prevahe ukončila predčasne súboj už vo svojom prvom dakarskom vystúpení.

Na semifinálový zápas nastúpi úradujúca majsterka Európy do 19 rokov v stredu o 19.00 SEČ proti Japonke Ajano Močijovej, informoval olympic.sk.

„Od rána som mala dobrý pocit. Cítila som, že zápas dopadne v môj prospech. A tak sa aj stalo,“ reagovala po rýchlom štvrťfinálovom víťazstve Karolína Kollárová pre olympic.sk.

Box

    Karolína Kollárová s trénerom Andrejom Horným
    Karolína Kollárová s trénerom Andrejom Horným
    Slovensko má istotu ďalšej medaily na OH mládeže. Boxerka zdolala Ukrajinku
    dnes 21:04
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