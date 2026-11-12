Dva tvrdé háky Slovenky otriasli súperkou. O víťazke finále rozhodli až arbitri

Karolína Kollárová.
Karolína Kollárová. (Autor: SOŠV/ANDREJ GALICA)
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TASR|12. nov 2026 o 19:37
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V auguste slovenská tínedžerka získala zlato na európskom šampionáte do 19 rokov

Slovenská boxerka Karolína Kollárová si z olympijských hier mládeže v Dakare odnesie striebornú medailu.

Úradujúca majsterka Európy do 19 rokov podľahla vo štvrtkovom finále váhovej kategórie do 60 kg reprezentantke Uzbekistanu Rušanabonu Isojevovej 1:4 na body.

Výšková prevaha bola v súboji o zlato na strane slovenskej reprezentantky, avšak v prvom kole ju nedokázala využiť.

Na stranu uzbeckej reprezentantky sa priklonili v prvom dejstve pri hodnotení všetci rozhodcovia.

V druhom kole uštedrila Kollárová súperke dva silné pravé háky, čo Isojevovou otriaslo a Slovenka si uchmatla druhú časť.

Rozhodcovia však nerozhodli v prospech Kollárovej jednohlasne. Mladej Slovenke to na zlato nestačilo, keďže v treťom kole sa na stranu ázijskej zástupkyne priklonili traja z piatich arbitrov.

Rovnakej súperke podľahla druhýkrát v tomto roku, v marci na turnaji v Bangkoku prehrala Kollárová tesnejšie 2:3 na body.

Kollárová najprv v predkole turnaja OH mládeže triumfovala nad domácou Sodou Fayeovou po tom, ako rozhodca v 2. kole predčasne ukončil zápas.

Vo štvrťfinále potom zdolala Ukrajinku Polinu Koverovú už v 1. kole, keď pri jej jasnej prevahe rozhodkyňa predčasne ukončila duel.

V stredu zvládla aj semifinále s Japonkou Ajano Močijovou, keď jej prisúdili víťazstvo štyria z piatich rozhodcov.

Kollárová zaznamenala druhý významný úspech v tomto kalendárnom roku. V auguste slovenská tínedžerka získala zlato na európskom šampionáte do 19 rokov, kde uspela takisto v hmotnostnej kategórii do 60 rokov.

Box

    Karolína Kollárová.
    Karolína Kollárová.
    Dva tvrdé háky Slovenky otriasli súperkou. O víťazke finále rozhodli až arbitri
    dnes 19:37
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