Dva tvrdé háky Slovenky otriasli súperkou. O víťazke finále rozhodli až arbitri

Slovenská boxerka Karolína Kollárová si z olympijských hier mládeže v Dakare odnesie striebornú medailu.
Úradujúca majsterka Európy do 19 rokov podľahla vo štvrtkovom finále váhovej kategórie do 60 kg reprezentantke Uzbekistanu Rušanabonu Isojevovej 1:4 na body.
Výšková prevaha bola v súboji o zlato na strane slovenskej reprezentantky, avšak v prvom kole ju nedokázala využiť.
Na stranu uzbeckej reprezentantky sa priklonili v prvom dejstve pri hodnotení všetci rozhodcovia.
V druhom kole uštedrila Kollárová súperke dva silné pravé háky, čo Isojevovou otriaslo a Slovenka si uchmatla druhú časť.
Rozhodcovia však nerozhodli v prospech Kollárovej jednohlasne. Mladej Slovenke to na zlato nestačilo, keďže v treťom kole sa na stranu ázijskej zástupkyne priklonili traja z piatich arbitrov.
Rovnakej súperke podľahla druhýkrát v tomto roku, v marci na turnaji v Bangkoku prehrala Kollárová tesnejšie 2:3 na body.
Kollárová najprv v predkole turnaja OH mládeže triumfovala nad domácou Sodou Fayeovou po tom, ako rozhodca v 2. kole predčasne ukončil zápas.
Vo štvrťfinále potom zdolala Ukrajinku Polinu Koverovú už v 1. kole, keď pri jej jasnej prevahe rozhodkyňa predčasne ukončila duel.
V stredu zvládla aj semifinále s Japonkou Ajano Močijovou, keď jej prisúdili víťazstvo štyria z piatich rozhodcov.
Kollárová zaznamenala druhý významný úspech v tomto kalendárnom roku. V auguste slovenská tínedžerka získala zlato na európskom šampionáte do 19 rokov, kde uspela takisto v hmotnostnej kategórii do 60 rokov.