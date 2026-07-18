VIDEO: Meliš ovládol titulový zápas. V Neapole získal európsky opasok BKFC

Tomáš Meliš dosiahol najväčší úspech svojej doterajšej kariéry. V súboji o európsky titul poloťažkej váhy zdolal na turnaji BKFC 91 nemeckého bojovníka Toniho Estorera technickým knokautom v druhom kole.
Slovák od úvodných sekúnd presadzoval svoj štýl. Nebál sa skracovať vzdialenosť, vyhľadával tvrdé prestrelky a postupne dostával súpera pod čoraz väčší tlak.
Už v prvom kole poslal Estorera po presnom údere na zem. Nemec síce duel ešte dokázal zachrániť, no bolo zrejmé, že Meliš má zápas pevne vo svojich rukách.
Na začiatku druhého kola pokračoval v rovnakom tempe. Estorera opäť zasiahol sériou presných úderov a rozhodca po ďalšom nástupe slovenského bojovníka duel ukončil.
Meliš sa tak stal novým európskym šampiónom organizácie BKFC, pričom zaknihoval už šieste víťazstvo v boxe bez rukavíc.
VIDEO: Meliš - Estorer (zostrih)
Meliš po zápase neskrýval emócie. „To nebol môj plán. Bol to Boží plán. Ďakujem Ježišovi,“ povedal bezprostredne po víťazstve.
Pre slovenského bojovníka ide o najcennejší triumf kariéry a zároveň o významný míľnik na medzinárodnej scéne boxu bez rukavíc.
Zisk európskeho opasku mu môže výrazne pomôcť v ceste za ďalšími veľkými zápasmi v organizácii BKFC.