Bosna zakončila skupinu víťazne a postup má na dosah. Katar sa so šampionátom lúči

MS vo futbale 2026 - skupina B
Bosna a Hercegovina - Katar 3:1 (2:1)
Góly: 29. Alajbegovič, 34. Al-Brake (vlastný), 80. Mahmič - 42. Al-Haydos. Rozhodcovia: Valenzeula – Urrego, Moreno (všetci Ven.), ŽK: Mahmič - Fathi
Diváci: 66 925
Bosna a Hercegovina: Vasilj - Malič (46. Memič), Katič (63. Hadzikadunič), Radeljič, Kolašinac - Bajraktarevič, Bašič, Šunjič (46. Tahirovič), Alajbegovič - Demirovič, Džeko (64. Mahmič)
Katar: Abunada - Pedro Miguel, Khoukhi, Laye, Al-Brake - Gaber (46. Hatem), Fathi, Boudiaf (72. Ali) - Edmilson Junior, Afif, Al-Haydos (56. Al-Ganehi)
Futbalisti Bosny a Hercegoviny zvíťazili v záverečnom zápase B-skupiny na majstrovstvách sveta nad Katarom 3:1.
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Po prvom triumfe na turnaji majú na konte štyri body a sľubnú šancu postúpiť do vyraďovacej časti z tabuľky tretích tímov.
Pre reprezentantov Kataru sa turnaj skončil, získali na ňom jeden bod za remízu so Švajčiarskom.
Z B-skupiny postúpili Švajčiarsko a Kanada. O konečnom poradí na 1.-2. mieste napokon rozhodol stredajší vzájomný zápas, v ktorom Švajčiari zvíťazili 2:1 a so siedmimi bodmi sa stali víťazmi skupiny.
Kanaďania majú štyri body rovnako ako Bosna a Hercegovina. Po nerozhodnom vzájomnom zápase (1:1) rozhodlo o lepšom postavení Kanady jej skóre, ktoré bolo 8:3, zatiaľ čo Bosna mala 5:6.
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MS vo futbale 2026 - skupina B
Priebeh zápasu Bosna a Hercegovina - Katar
I. polčas:
Hráči Bosny začali duel náporom a od úvodných minút sa snažili otvoriť skóre. Akciám však chýbala presnejšia koncovka alebo kľúčová finálna prihrávka. Reprezentanti Kataru postupne vyrovnali hru, no od 29. minúty prehrávali.
Alajbegovič prevzal loptu pred šestnástkou, vyhol sa dvom hráčom a efektnou strelou k ľavej žrdi sa postaral o jeden z najkrajších gólov šampionátu - 1:0.
Jeho tímu to upevnilo sebavedomie, opäť sa vrhol do ofenzívy a v 34. minúte pridal druhý gól.
Džeko sa dostal k strele bez prípravy, ktorú do katarskej brány nešťastne usmernil Al-Brake - 2:0. Džeko mohol onedlho pridať tretí gól Bosny, no v protiútoku trafil iba ľavú žrď.
Katar znížil ešte do prestávky po tom, čo hráči Bosny podcenili ofenzívnu akciu súpera a Al-Haydos zvnútra šestnástky prekonal Vasilja - 2:1.
Brankár Bosny mal v závere prvého polčasu aj šťastie, keď strela Pedra Miguela skončila na žrdi.
II. polčas:
Po rušnom prvom polčase sa tímy v druhom dejstve zamerali na pozornejšiu defenzívu. Hralo sa najmä medzi šestnástkami a na gólové príležitosti si diváci museli počkať.
V 79. sa k sľubnej strele dostal Bajraktarevič, no jeho pokus zneškodnil katarský brankár. Krátko na to však defenzíva Kataru nedostala loptu zo šestnástky, dostal sa k nej Mahmič a zvýšil na 3:1.
Tretí gól definitívne rozhodol o víťazstve Bosny, ktorej hráči si výsledok bez väčších problémov postrážili.