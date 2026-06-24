    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    MS vo futbale 2026
    24.06.2026, Skupina B
    3 - 1
    2:1
    Katar
    Katar
    PrehľadOnline prenosFotogalériaSumár

    Bosna zakončila skupinu víťazne a postup má na dosah. Katar sa so šampionátom lúči

    Futbalisti Bosny oslavujú gól
    Fotogaléria (13)
    Futbalisti Bosny oslavujú gól (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|24. jún 2026 o 23:00
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    Bosna a Hercegovina dnes zdolala Katar v skupine B na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Bosna a Hercegovina - Katar 3:1 (2:1)

    Góly: 29. Alajbegovič, 34. Al-Brake (vlastný), 80. Mahmič - 42. Al-Haydos. Rozhodcovia: Valenzeula – Urrego, Moreno (všetci Ven.), ŽK: Mahmič - Fathi

    Diváci: 66 925

    Bosna a Hercegovina: Vasilj - Malič (46. Memič), Katič (63. Hadzikadunič), Radeljič, Kolašinac - Bajraktarevič, Bašič, Šunjič (46. Tahirovič), Alajbegovič - Demirovič, Džeko (64. Mahmič)

    Katar: Abunada - Pedro Miguel, Khoukhi, Laye, Al-Brake - Gaber (46. Hatem), Fathi, Boudiaf (72. Ali) - Edmilson Junior, Afif, Al-Haydos (56. Al-Ganehi)

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny zvíťazili v záverečnom zápase B-skupiny na majstrovstvách sveta nad Katarom 3:1.

    Po prvom triumfe na turnaji majú na konte štyri body a sľubnú šancu postúpiť do vyraďovacej časti z tabuľky tretích tímov.

    Pre reprezentantov Kataru sa turnaj skončil, získali na ňom jeden bod za remízu so Švajčiarskom.

    Z B-skupiny postúpili Švajčiarsko a Kanada. O konečnom poradí na 1.-2. mieste napokon rozhodol stredajší vzájomný zápas, v ktorom Švajčiari zvíťazili 2:1 a so siedmimi bodmi sa stali víťazmi skupiny.

    Fotogaléria zo zápasu Bosna a Hercegovina - Katar na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    JB 68 Seattle - Bosniansky hráč Nidal Celik (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po tom, ako Katarčan Sultan Albrake strelil vlastný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia's Nidal Celik, left, celebrates with teammates after Qatar's Sultan Albrake scored an own goal during the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - Seattle
    JB 65 Seattle - Katarský hráč Hassan Alhaydos (vľavo) drží loptu po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Hassan Alhaydos (10) celebrates after scoring during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - Seattle
    JB 63 Seattle - Katarský hráč Hassan Alhaydos (10) strieľa úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Hassan Alhaydos (10) scores his side's opening goal during the World Cup Group B soccer match against Bosnia in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - Seattle
    JB 64 Seattle - Katarský hráč Hassan Alhaydos (10) drží loptu po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Hassan Alhaydos (10) holds the ball after scoring his side's first goal during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - Seattle
    13 fotografií
    JB 62 Seattle - Bosniansky hráč Kerim Alajbegovič (vpravo) oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia's Kerim Alajbegovic, right, celebrates with Esmir Bajraktarevic after scoring his side's opening goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 61 Seattle - Bosniansky hráč Kerim Alajbegovič oslavuje po tom, ako strelil úvodný gól počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia's Kerim Alajbegovic, right, celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 55 Seattle - Bosnianski futbalisti pózujú pred zápasom B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia team pose before of the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 54 Seattle - Katarský brankár Mahmoud Abunada (1) chytá počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar goalkeeper Mahmoud Abunada (1) saves during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 53 Seattle - Bosniansky hráč Sead Kolasinač(hore vľavo) hlavičkuje cez Katarčana Issu Layeho počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia's Sead Kolasinac, top left, heads the ball against Qatar's Issa Laye during the World Cup Group B soccer match in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 52 Seattle - Katarský hráč Hassan Alhaydos(vľavo) bojuje o loptu s Tarikom Muharemovičom z Bosny počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Hassan Alhaydos (10) and Bosnia's Tarik Muharemovic (4) fight for the ball during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 51 Seattle - Katarský hráč Akram Afif (vpravo) bojuje o loptu s Esmirom Bajraktarevičom z Bosny počas zápasu B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar's Akram Afif (11) challenges for the ball with Bosnia's Esmir Bajraktarevic (20) during the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 50 Seattle - Bosnianski fanúšikovia skandujú počas národnej hymny pred zápasom B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Bosnia fans cheer during the singing of the national anthem ahead of World Cup Group B soccer match against Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - SeattleJB 45 Seattle - Katarskí fanúšikovia skandujú pred zápasom B-skupiny Bosna a Hercegovina – Katar na MS 2026 vo futbale v Seattle 24. júna 2026. FOTO TASR/AP Qatar fans cheer ahead of the World Cup Group B soccer match between Bosnia and Qatar in Seattle, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - šport - futbal - MS26 - USA - B - skupina - mestá - Seattle

    Kanaďania majú štyri body rovnako ako Bosna a Hercegovina. Po nerozhodnom vzájomnom zápase (1:1) rozhodlo o lepšom postavení Kanady jej skóre, ktoré bolo 8:3, zatiaľ čo Bosna mala 5:6.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    3
    2
    1
    0
    7:3
    7
    V
    V
    R
    2
    KanadaKanadaCAN
    3
    1
    1
    1
    8:3
    4
    P
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    3
    1
    1
    1
    5:6
    4
    V
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    3
    0
    1
    2
    2:10
    1
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Bosna a Hercegovina - Katar

    I. polčas:

    Hráči Bosny začali duel náporom a od úvodných minút sa snažili otvoriť skóre. Akciám však chýbala presnejšia koncovka alebo kľúčová finálna prihrávka. Reprezentanti Kataru postupne vyrovnali hru, no od 29. minúty prehrávali.

    Alajbegovič prevzal loptu pred šestnástkou, vyhol sa dvom hráčom a efektnou strelou k ľavej žrdi sa postaral o jeden z najkrajších gólov šampionátu - 1:0.

    Jeho tímu to upevnilo sebavedomie, opäť sa vrhol do ofenzívy a v 34. minúte pridal druhý gól.

    Džeko sa dostal k strele bez prípravy, ktorú do katarskej brány nešťastne usmernil Al-Brake - 2:0. Džeko mohol onedlho pridať tretí gól Bosny, no v protiútoku trafil iba ľavú žrď.

    Katar znížil ešte do prestávky po tom, čo hráči Bosny podcenili ofenzívnu akciu súpera a Al-Haydos zvnútra šestnástky prekonal Vasilja - 2:1.

    Brankár Bosny mal v závere prvého polčasu aj šťastie, keď strela Pedra Miguela skončila na žrdi.

    II. polčas:

    Po rušnom prvom polčase sa tímy v druhom dejstve zamerali na pozornejšiu defenzívu. Hralo sa najmä medzi šestnástkami a na gólové príležitosti si diváci museli počkať.

    V 79. sa k sľubnej strele dostal Bajraktarevič, no jeho pokus zneškodnil katarský brankár. Krátko na to však defenzíva Kataru nedostala loptu zo šestnástky, dostal sa k nej Mahmič a zvýšil na 3:1.

    Tretí gól definitívne rozhodol o víťazstve Bosny, ktorej hráči si výsledok bez väčších problémov postrážili.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    vs.
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    vs.
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

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    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny oslavujú gól
    Futbalisti Bosny oslavujú gól
    Bosna zakončila skupinu víťazne a postup má na dosah. Katar sa so šampionátom lúči
    dnes 23:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny oslavujú gól
    Futbalisti Bosny oslavujú gól
    Bosna zakončila skupinu víťazne a postup má na dosah. Katar sa so šampionátom lúči
    dnes 23:00
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