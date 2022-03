Bol blízko prehry, z ničoho nič otočil súboj. Škót mieri za špičkou divízie

Za to, čo však nasledovalo potom by sa nemusel hanbiť nejeden špičkový zápasník MMA.

„Mojou jedinou úlohou bolo, aby ma dobre trafil do tváre. Muselo to tak byť, pretože inak by som ho nedostal do pozície, odkiaľ som duel ukončil trianglom,“ vtipkoval v pozápasovom rozhovore Craig.