Pred troma týždňami utrpel infarkt. Zotavenie bojovníka Bellatoru je neisté

"Neurológovia v podstate povedali, že musia počkať, kým uvidia, čo dokáže a čo im ukáže," uviedla Marca pre MMAFighting. „Keďže bol veľmi zdravý, keď sa to stalo, a je mladý a športovec, nie sú si istí, čo bude ďalej.

Ak sa však z niečoho takého môže niekto dostať, je to on. Je to bojovník vo všetkých zmysloch – nie je to len v ringu,“ dodala.

Lencioni je aktuálne mimo JIS a lekári ho chcú presunúť do zariadenia dlhodobej starostlivosti v Idahu. Liečba bude ale poriadne drahá.

Podľa Marcy boli len náklady na jeho trojtýždňový pobyt v nemocnici viac ako 300 000 dolárov. Účet GoFundMe spustený v mene Lencioniho vyzbieral v stredu popoludní takmer 35 000 USD z cieľových 250 000 USD.

"Toto prežije len desať percent ľudí a skutočnosť, že sa hýbe a snaží sa robiť to, čo robí... napríklad, dnes sa prvýkrát napil vody," povedala Marca. "Mne ani zdravotným sestrám to nejde do hlavy, je to neuveriteľné."

Cris Lencioni má v profesionálnom MMA skóre 11-3. V Bellatore mal osem zápasov, z ktorých šesť vyhral. Naposledy v apríli porazil Blakea Smitha na turnaji Bellator 294.