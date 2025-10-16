    Hviezdnemu bobistovi odoberú triumf vo Svetovom pohári, brzdárovi našli doping

    Francesco Friedrich
    Francesco Friedrich (Autor: TASR/AP)
    16. okt 2025
    Musí vrátiť získané medaily i finančné prémie.

    BERLÍN. Nemeckému bobistovi Francescovi Friedrichovi odoberú celkový triumf vo Svetovom pohári. Dôvodom je pozitívny dopingový test, ktorý mal jeho brzdár Simon Wulff.

    Podľa informácií televízie ZDF, ktorá má k dispozícii list od Medzinárodnej bobovej a skeletonovej federácie (IBSF), budú všetky uplynulé výsledky Wulffa anulované.

    Musí vrátiť získané medaily i finančné prémie. V dôsledku toho príde Friedrich o celkové prvenstvo v prestížnom seriáli v hodnotení dvojbobov, ktoré pripadne jeho rivalovi Johannesovi Lochnerovi.

    Friedrich klesne v poradí pilotov na tretie miesto. Nevyhne sa trestu, hoci Wulff bol jeho brzdárom iba určitú časť sezóny.

    Bývalý atlét Wulff slávil so štvornásobným olympijským šampiónom Friedrichom víťazstvá vo SP v súťaži dvojbobov v Altenbergu a Sigulde, okrem toho spoločne obsadili druhé miesto vo Winterbergu.

    Následne sa dostala na verejnosť správa o pozitívnom náleze brzdára. Vo vzorke, ktorú mu odobrali v decembri 2024 počas úvodného podujatia SP v Altenbergu, mu našli stopy po látke methylhexanamín.

    Tá je síce povolaná v tréningu, no v súťažných pretekoch je zakázaná. Wulff jej užitie opakovane poprel. Po pozitívnom teste mu udelili 21-mesačný dištanc s retroaktívnou platnosťou, ktorý vyprší v septembri 2026.

    Dvadsaťštyriročný brzdár tak nebude môcť byť súčasťou posádky bobovej ikony Friedricha na budúcoročných ZOH, informovala agentúra DPA.

