Americká olympionička kritizuje vlastný zväz. Hrozilo jej trvalé ochrnutie

Americká prekážkarka a bobistka Lolo Jonesová skritizovala národný bobový zväz a Olympijský a paralympijský výbor USA (USOPC) za postup pri liečbe vážneho zranenia chrbta.
Trojnásobná olympionička tvrdí, že jej neposkytli adekvátnu zdravotnú starostlivosť a hrozilo jej trvalé ochrnutie.
Jonesová sa zranila v marci 2025 pred MS v Lake Placid pri testovaní nových bobov a novej pretekárskej pozície. Podľa vlastných slov mala silné bolesti v dolnej časti chrbta, problémy s citlivosťou a stabilitou nôh i stratu kontroly nad močovým mechúrom.
V olympijskom tréningovom centre mala absolvovať vyšetrenie a masáž, termín jej však zrušili.
„Neurobili mi ani röntgen, ani magnetickú rezonanciu. Ani som nevedela, že mám vážne poranenú chrbticu. Vedela som iba to, že mám bolesti,“ uviedla na sociálnej sieti X.
Po návrate z MS, kde obsadila šieste miesto, si Jonesová zaplatila magnetickú rezonanciu sama. Vyšetrenie odhalilo vážne poškodenie platničiek a stavcov. Následne podstúpila operáciu.
Neskôr dostala dištanc po slovnej konfrontácii s pracovníkom športovej medicíny USOPC. Priznala, že mu nadávala, trest však považuje za neprimeraný. Zákaz jej znemožnil využívať tréningové a zdravotnícke zariadenia centra.
Podľa britských médií minula v dôsledku dištancu približne 100.000 dolárov na liečbu a tréning. Napokon sa nedostala do šesťčlennej nominácie USA na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
„Prosím, nech niekto zastaví to, čo robia v USA Bobsled,“ napísala Jonesová, ktorá je dvojnásobnou majsterkou sveta v boboch a dve zlatá brala aj na halových MS v pretekoch 60 m cez prekážky.