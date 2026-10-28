Ruských bobistov čaká len neutrálna vlajka, federácia predĺžila zákaz

Ilustračný záber
Ilustračný záber (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2026 o 10:51
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Nová sezóna sa začne o mesiac v nemeckom Altenbergu.

Medzinárodná bobová a skeletonová federácia (IBSF) predĺžila aj na sezónu 2026/2027 zákaz štartu ruských športovcov pod vlastnou vlajkou.

Členské krajiny rozhodli na základe hlasovania, že na podujatiach Svetového pohára a s najväčšou pravdepodobnosťou aj majstrovstiev sveta, môžu štartovať len ako neutrálni športovci.

IBSF tak predĺžila sankcie voči Rusku v reakcii na prebiehajúcu vojnu na Ukrajine. Status neutrálnych športovcov môžu získať len jednotlivci v skeletone a monoboboch po splnení vopred stanovených podmienok.

Naďalej tak pretrváva zákaz štartu Rusov v tímových súťažiach, ako sú dvojboby alebo štvorboby.

Nová sezóna odštartuje 27. novembra podujatím v nemeckom Altenbergu. Informovala agentúra AP.

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    Ilustračný záber
    Ilustračný záber
    Ruských bobistov čaká len neutrálna vlajka, federácia predĺžila zákaz
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