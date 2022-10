Tréner opísal dôvody rozpadu uznávaného tímu. Klamstvo, reaguje hviezdny bojovník

Na tom by nebolo nič nezvyčajné, ak sa do rovnakého mesta nepresťahoval aj zvyšok niekdajšieho úspešného tímu ako Nicky Ryan, Ethan Crelenstin, Craig Jones a Nicky Rodriguez.

COVID a osobné spory

S odstupom mesiacov sa k rozpadu azda najlepšieho grapplingového tímu posledných rokov vyjadril John Danaher.

Ten sa v podcaste Lexa Fridmana vyjadril ku skutočnostiam, ktoré stáli za náročným rozhodnutím bojovníkov.

„V Portoriku sa to rapídne zhoršilo. Keď ste v New Yorku, je to dostatočne veľké mesto na to, aby ak máte s niekým problém na žinienke, tak máte stále veľa možností, ako prísť na iné myšlienky. V Portoriku sme bývali v malom meste, v Dorade, kde zápasníci boli väčšinu času spolu. Takže nie je to tak ako v New Yorku, že máte čas zrelaxovať, oddýchnuť si v nej časti mesta.

Tiež tam bolo isté napätie medzi bratmi (Gordon a Nicky Ryan), čo len narastalo. Niekedy ľudia potrebujú len priestor, takže bola tam nespokojnosť. Ako to išlo ďalej, bolo to už skoro neznesiteľné, aby bojovníci spolu trénovali. Nešlo to vyriešiť, tak sme sa rozhodli presťahovať do Texasu. Bolo to ťažké, naozaj. Nie som emotívna osoba, ale vtedy to také bolo asi pre každého z nás. Je to smutné, pretože ste tak trochu ako rodina, ktorá sa rozpadne,“ uviedol hviezdny tréner.

Danaher zo svojho pohľadu vidí jadro problému v tom, že niektorí bojovníci odmietali jeho vedenie. Údajne sa im nepáčila kritika, ktorá bola v rozpore s tým, čo o sebe počúvali na internete od fanúšikov.