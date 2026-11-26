Svetový pohár v biatlone 2026/2027 sa začína vo fínskom stredisku Kontiolahti individuálnymi pretekmi. Vo štvrtok (26. novembra) sa od 16.15 h predstavia muži vo vytrvalostných pretekoch na 20 km.
Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárov v zložení Martin Maťko, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Prvým Slovákom na trati bude Maťko, ktorý má štartové číslo 6 a vyrazí o 16.18 h. Líder mužskej reprezentácie Borguľa vyjde na 20 km dlhú trať o 25 a pol minúty neskôr (57).
Ako tretí a posledný zo Slovákov vyštartuje Šimon Adamov, ktorý má štartové číslo 76, čo znamená, že sa na trati predstaví o 16.53 h.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR a Eurosport, ako aj streamovacia platforma HBO Max. Textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla pre vytrvalostné preteky mužov v Kontiolahti
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
6
Martin Maťko
16:18:00 h
57
Jakub Borguľa
16:43:30 h
76
Šimon Adamov
16:53:00 h