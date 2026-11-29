Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti
Výsledky - šprint mužov:
Poradie
Krajina
Meno
Čas + streľba
1.
Eric Perrot
23:15,6 (0)
2.
Campbell Wright
+ 26,8 s (1)
3.
Sebastian Samuelsson
+ 29,6 s (0)
4.
Philipp Nawrath
+ 31,4 s (0)
5.
Justus Strelow
+ 34,8 s (0)
6.
Johan-Olav Smerdal Botn
+ 35,9 s (2)
39.
Jakub Borguľa
+ 1:56,8 min (2)
73.
Martin Maťko
+ 3:00,7 min (3)
97.
Šimon Adamov
+ 4:28,0 min (5)
/Správu aktualizujeme/
Francúzsky biatlonista Eric Perrot zvíťazí v pretekoch Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti v pretekoch šprintu.
Druhým je priebežne Campbell Wright z USA, pódium dopĺňa Švéd Sebastian Samuelsson.
V pretekoch, ktoré výrazne ovplyvnilo husté sneženie, sa predstavila aj trojica Slovákov. Ako prvý bol na trati Martin Maťko, ktorý spravil na strelnici tri chyby.
Najlepšie umiestnenie dosiahol Jakub Borguľa, ktorý spravil po jednej chybe na oboch streľbách. Posledným na trati bol Šimon Adamov, ktorý spravil na strelnici až päť chýb.
VIDEO: Eric Perrot víťazí v šprinte