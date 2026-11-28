Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti
Výsledky - miešaná štafeta dvojíc:
Poradie
Krajina
Čas + streľba
1.
Švédsko
36:25,3 min (0+5)
2.
Nemecko
+ 2,9 s (0+5)
3.
Francúzsko
+ 5,3 s (0+6)
4.
Nórsko
+ 8,1 s (1+5)
5.
Grónsko
+ 15,0 s (0+1)
6.
Rakúsko
+ 18,0 s (0+8)
10.
Slovensko
+ 1:32,2 min (0+10)
Švédski biatlonisti Ella Halvarssonová a Sebastian Samuelsson zvíťazili v sobotňajších pretekoch miešaných dvojíc na úvodnom podujatí Svetového pohára.
Vo fínskom Kontiolahti triumfovali časom 36:25,3 minúty pred Nemcami a Francúzmi. Prekvapením bolo piate miesto Grónska.
Slovenskí reprezentanti Ema Kapustová a Jakub Borguľa obsadili desiatu priečku so stratou 1:32,2 minúty na víťazov.
Priebeh miešanej štafety dvojíc
Slovenskú dvojicu rozbehla Ema Kapustová, ktorá potrebovala v prvom kole tri náhradné náboje, no zvládla to rýchlo a odovzdala na priebežnom ôsmom mieste. Na čele išli domáci Fíni pred Rakúšanmi a prekvapujúco Grónčanmi.
Vybuchla Nórka Karoline Knottenová, ktorá musela na trestné kolo, tomu sa nevyhla ani Talianka.
Do druhého kola odštartoval výborne Jakub Borguľa, ktorý sa držal v čelnej skupine a po čistej ležke vybehol na trať ako tretí s manko 14 sekúnd na Francúza Erica Perrota.
Na stojke však minul prvé dva terče, potreboval všetky tri náhradné náboje a zdržal sa. Kapustovej tak odovzdal ako deviaty s manko 38,5 s na Francúzov.
Na druhú priečku sa posunuli Švédi a na tretej pozícii sa stále držala grónska súrodenecká dvojica Ukaleq a Sondre Slettemarkovci.
Na piatej streľbe zaváhala Lou Jeanmonnotová, ktorá musela opravovať až tri terče. Na čele tak išla Švédka Ella Halvarssonová a za ňu sa dostali Nemka Marlene Fichtnerová a Švajčiarka Amy Basergová.
Kapustová streľbu zvládla a držala sa na deviatej priečke, no už sa pred ňu dostala Nórka Knottenová s trestným kolom. Talianka Martina Trabucchiová na ležke úplne vybuchla a musela ísť dokonca na tri.
Z tretej stojky vybehla najrýchlejšie Jeanmonnotová pred Halvarssonovou. Basergová musela na dve trestné, Kapustová po ďalšej čistej položke odovzdala na deviatom mieste.
Nórsko sa vrátilo do hry o pódium a Sturla Holm Lägreid vybehol do posledného úseku na piatom mieste. Borguľa pridal tri chyby, ale vyhol sa trestnému a išiel na desiatej priečke.
Po poslednej stojke zostali na čele Samuelsson s Perrotom, ktorí vybehli s dvojsekundovým rozdielom, Lägreid zaostával o ďalších päť sekúnd. Borguľa raz dobil, ale bez problémov udržal desiatu pozíciu.
Samuelsson v záverečnom kole udržal tesný náskok, na druhé miesto sa prebojoval Nemec Justus Strelow s mankom 2,9 sekundy a tretí finišoval Perrot (+5,3 s).
Výborný výkon a najlepší výsledok Grónska naprieč všetkými disciplínami korunoval piatym miestom Sondre Slettemark, súrodenecká dvojica mala v neľahkých poveternostných podmienkach vynikajúcu streľbu a potrebovala len jediný náhradný náboj.
Borguľa finišoval na 10. mieste s mankom 1:32,2 minúty na víťazov, Slováci mali na strelnici bilanciu 0+10.