Svetový pohár v biatlone - Kontiolahti
Výsledky - miešaná štafeta:
Poradie
Krajina
Čas + streľba
1.
Nórsko
1:09:00,6 hod (0+5)
2.
Francúzsko
+ 10,3 s (0+4)
3.
Nemecko
+ 31,8 s (2+8)
4.
Česko
+ 40,8 s (0+8)
5.
Taliansko
+ 44,3 s (0+7)
6.
Ukrajina
+ 1:10,7 min (0+5)
17.
Slovensko
+ 1 kolo (2+13)
Nórski biatlonisti Marthe Johansenová, Maren Kirkeeidová, Johan-Olav Botn a Vetle Sjaastad Christiansen zvíťazili v sobotňajších miešaných štafetách na úvodnom podujatí Svetového pohára.
- ONLINE: Miešaná štafeta v Kontiolahti, Svetový pohár v biatlone (Z. Remeňová, M. Remeňová, Maťko, Adamov)
- Program, výsledky a kalendár - Svetový pohár v biatlone 2026/2027 (Kapustová, Borguľa)
Vo fínskom Kontiolahti triumfovali časom 1:09:00,6 hodiny pred Francúzmi a Nemcami.
Slováci v zložení Zuzana a Mária Remeňové, Martin Maťko a Šimon Adamov preteky nedokončili, keď ich v závere stiahli z trate. S bilanciou 1+14 ich klasifikovali na 18. mieste.
Priebeh miešanej štafety
Slovenskú štafetu rozbehla Zuzana Remeňová, no už na prvej položke musela trikrát dobiť a zaradila sa až na 19. miesto.
Na čele išla Francúzska Julia Simonová pred Nemkou Vanessa Voigtovou, Nataliou Sidorowiczovou z Poľska a Nórkou Johansenovou.
Tri chyby spravila aj Švédka Elvira Öbergová, no tá na trati sťahovala stratu. Po stojke zostali na čele Simonová s Johansenovou.
Z. Remeňová sklopila rýchlo štyri terče, piaty jej však nevyšiel, netrafila ho ani troma náhradnými nábojmi a tak musela na trestné kolo.
Svojej sestre Márii odovzdala štafetu s mankom vyše dve minúty na 19. priečke. Po tretej položke bola na čele Ocean Michelonová a tesne za ňou išli Švédky, Nemky, Fínky a Nórky, ostatné štafety už výrazne zaostávali.
M. Remeňová minula prvé dva terče, vyhla sa trestnému kolu, ale strácala už takmer tri minúty.
Po stojke zostali na čele už len Kirkeeidová a Michelonová, keďže Švédka, Nemka i Fínka išli zhodne na dve trestné kolá.
Na tretiu priečku sa tak zaradila Češka Lucie Charvátová, no už s takmer minútovým mankom. Mária Remeňová potrebovala jeden náhradný náboj a posunula sa na 18. miesto.
Kirkeeidová v závere striasla Michelonovú a Johanovi-Olavovi Botnovi odovzdala s náskokom 22,5 sekundy.
M. Remeňová sa ešte posunula a zo 16. miesta vyslala na trať Martina Maťka, ktorý zvládol ležku s jedným náhradným nábojom a priečku udržal.
Jeden potreboval na stojke Botn a dal šancu Oscarovi Lombardotovi, ktorý predviedol dve čisté položky a priblížil sa na 20 sekúnd.
Maťko raz dobil aj v stoji a Šimonovi Adamovi odovzdal na 16. mieste so stratou 4:24,9 minúty na Nórov.
Tí išli do posledného úseku s Christiansenom, ktorý mal náskok 28 s na Emiliena Claudea, tretí bol Nemec Philipp Horn a štvrtý Michal Krčmář.
Nór zvládol ležku bezchybne, Francúz potreboval tri náhradné náboje a zdalo sa, že o víťazoch je rozhodnuté.
Claude sa zdržal natoľko, že musel bojovať o druhé miesto s Hornom. Adamov potreboval tri náhradné náboje na jeden nesklopený terč, čo ho stálo veľa času a keďže ho dobehol Christiansen, Slovákov stiahli z trate.
Nór však poslednú položku nezvládol, zasekol sa, potreboval všetky náboje a prišiel o minútový náskok.
Do posledného kola tak vybehol ako prvý Claudea s náskokom 8,5 s pred Christiansenom. Ten však na bežkách dominoval a nakoniec predsa len doviedol Nórov k víťazstvu.