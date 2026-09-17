Zomrel prvý sovietsky víťaz Svetového pohára. Legendárny Rus podľahol chorobe

Sergej Čepikov
Sergej Čepikov (Autor: REUTERS)
ČTK|17. sep 2026 o 21:25
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Získal šesť olympijských medailí.

Niekdajší olympijský šampión a víťaz Svetového pohára v biatlone Sergej Čepikov zomrel v 59 rokoch po dlhej chorobe.

O úmrtí bývalého sovietskeho a ruského reprezentanta, ktorý bol od roku 2016 poslancom Štátnej dumy, informoval ruský biatlonový zväz.

Čepikov získal prvé olympijské zlato v roku 1988 v Calgary, kde pomohol k víťazstvu sovietskej štafety na 4x7,5 kilometra. O šesť rokov neskôr v Lillehammeri už v drese Ruska ovládol pod piatimi kruhmi šprintérske preteky.

Celkovo štartoval na šiestich olympijských hrách, v zbierke z nich má šesť cenných kovov.

Ako prvý sovietsky biatlonista vyhral v roku 1990 aj celkové hodnotenie Svetového pohára. Triumf potom o rok neskôr zopakoval.

Po skončení aktívnej kariéry pracoval ako funkcionár pre ruský biatlonový zväz. V posledných rokoch pôsobil v politike.

Biatlon

Sergej Čepikov
Sergej Čepikov
Zomrel prvý sovietsky víťaz Svetového pohára. Legendárny Rus podľahol chorobe
dnes 21:25
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