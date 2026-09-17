Zomrel prvý sovietsky víťaz Svetového pohára. Legendárny Rus podľahol chorobe

Niekdajší olympijský šampión a víťaz Svetového pohára v biatlone Sergej Čepikov zomrel v 59 rokoch po dlhej chorobe.
O úmrtí bývalého sovietskeho a ruského reprezentanta, ktorý bol od roku 2016 poslancom Štátnej dumy, informoval ruský biatlonový zväz.
Čepikov získal prvé olympijské zlato v roku 1988 v Calgary, kde pomohol k víťazstvu sovietskej štafety na 4x7,5 kilometra. O šesť rokov neskôr v Lillehammeri už v drese Ruska ovládol pod piatimi kruhmi šprintérske preteky.
Celkovo štartoval na šiestich olympijských hrách, v zbierke z nich má šesť cenných kovov.
Ako prvý sovietsky biatlonista vyhral v roku 1990 aj celkové hodnotenie Svetového pohára. Triumf potom o rok neskôr zopakoval.
Po skončení aktívnej kariéry pracoval ako funkcionár pre ruský biatlonový zväz. V posledných rokoch pôsobil v politike.