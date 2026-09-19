Medzinárodná biatlonová únia má nového prezidenta. Dvere pre Rusov a Bielorusov ostávajú zatvorené

Tim Farčnik.
Tim Farčnik. (Autor: STA - Slovenska tiskovna agencija - Slovenian Press Agency - www.sta.si)
TASR|19. sep 2026 o 10:44
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Slovinec Farcnik nastúpil do funkcie po Dahlinom a ruskí a bieloruskí biatlonisti zostávajú suspendovaní aj na ďalšiu zimu.

Tim Farcnik je nový prezident Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU). Štyridsaťšesťročného Slovinca zvolili na kongrese v nemeckom Berchtesgadene ako nástupcu Olleho Dahlina, pričom protikandidáta nemal.

Švéd bol vo funkcii od roku 2018 a teraz po uplynutí funkčného obdobia odstúpil. Novou viceprezidentkou je Švédka Sofia Domeijová.

Aj počas nadchádzajúcej zimy zostanú ruskí a bieloruskí biatlonisti suspendovaní, informovala agentúra DPA.

Monitorovacia skupina, ktorú zriadilo vedenie IBU, podľa svojich zistení nezaznamenala žiadne podstatné zmeny, ktoré by umožňovali zmeniť status oboch zväzov, vylúčených z medzinárodných súťaží od roku 2022.

Táto téma bola na programe kongresu iba formou správy a o otázke sa nehlasovalo.

O opätovnom prijatí by sa vo svetovej biatlonovej únii rozhodovalo až v prípade, že monitorovacia skupina vydá iné odporúčanie.

IBU v auguste 2025 potvrdila suspendáciu v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou proti Ukrajine, ktorá trvá od februára 2022.

Viaceré iné športové federácie v uplynulom období Rusov a Bielorusov opäť prijali.

Biatlon

Tim Farčnik.
Tim Farčnik.
Medzinárodná biatlonová únia má nového prezidenta. Dvere pre Rusov a Bielorusov ostávajú zatvorené
dnes 10:44
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