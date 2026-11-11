Frustrácia, peniaze aj koniec Rusa v Dukle. Slovensko potichu prišlo o biatlonistov

Slovenský biatlon už o niekoľko dní odštartuje ďalší olympijský cyklus, ktorý má byť vyvrcholením dlhoročnej práce národného zväzu.
Tá je prezentovaná projektom Vízia 2030, ktorého cieľom je vrátiť slovenský biatlon na špičkovú úroveň do olympijských hier vo Francúzskych Alpách.
Pozitívne je, že o kvalitné výsledky mládežníckych reprezentantov nie je núdza, no súčasný stav A-tímu je horší ako v minulej sezóne.
V marci ukončila kariéru najlepšia slovenská pretekárka Paulína Bátovská Fialková a výrazne oslabená je mužská časť tímu, keďže až štyria biatlonisti sa v mladom veku rozhodli ukončiť kariéru.
Sklenárikov paradox
Krátko po predošlom ročníku prekvapil svojím vyjadrením na sociálnych sieťach 26-ročný Tomáš Sklenárik.
Keď ho Sportnet kontaktoval s otázkami o konci jeho kariéry, odvetil, že to nestojí za rozhovor.
Paradoxom je, že pre Slovensko vybojoval jednu z dvoch mužských miesteniek na olympiádu v Anterselve 2026, no pre vlastné nevýrazné výsledky v minulej sezóne neuspel v internej kvalifikácii.
Jediný bodovaný výsledok zaznamenal v IBU Cupe, keď v skrátených individuálnych pretekoch v Arberi skončil na 32. mieste (9 bodov, pozn.).
Frustrácia z dlhodobej stagnácie výkonov ho primäla urobiť zásadné rozhodnutie a namiesto prípravy na ďalšiu sezónu zmenil zamestnanie.
V tichosti skončil s biatlonom aj o rok mladší Damián Cesnek. S vedením zväzu sa nedohodol najmä na platových podmienkach a v porovnaní s lyžami už viac času trávi na bicykli.
Na svojich sociálnych sieťach zverejnil videá z Tour de France, keď si bol naživo pozrieť aj v žltom drese jazdiaceho Tadeja Pogačara.
Zlé výsledky, žiadna podpora
Azda najväčším prekvapením zo slovenského tábora je koniec Artura Ischakova. Rodák z ruskej Kazane strávil v slovenskom drese dve sezóny, pričom vo Svetovom pohári nazbieral 17 štartov.
V minulom ročníku nastúpil vo všetkých troch single mix štafetách a tiež vo všetkých troch mužských.
Individuálne sa mu však nedarilo, na čo vo Vojenskom športovom centre Dukla reagovali jeho vyradením.
"Dôvodmi ukončenia spolupráce boli nedostatočné športové výsledky, ako aj limitácia tabuľkových miest vo Vojenskom športovom centre Dukla.
Aktuálne zamestnávame 13 športovcov - biatlonistov, zaradených ako profesionálnych športovcov," uviedlo VŠC Dukla vo svojom stanovisku.
Biatlonový zväz mal ešte predložiť Ischakovovi ponuku na pokračovanie, no ten sa rozhodol vrátiť sa k rodine a zo Slovenska odcestoval.
Nepochybne ide o veľkú stratu, pretože sa Ischakov profiloval ako stabilný člen reprezentácie. Trénersky ho viedli Daniel Kuzmin či Lukáš Daubner a očakávalo sa, že by mohol kariérne rásť.
Na zoznam biatlonistov, ktorí ukončili kariéru, treba doplniť Maxima Mejtského, ktorý sa však príliš nepresadzoval ani na juniorskej úrovni.
Pozdvihne tím český tréner?
Nová biatlonová sezóna sa začne 24. novembra v Kontiolahti a celkovo bude na programe aj šesť mužských štafiet, vrátane tej na MS v Otepää.
V minulej sezóne Svetového pohára obsadili Slováci iba polovicu z nich a navyše im vypadol stály člen.
Strieborný medailista zo ZOH 2010 Pavol Hurajt naznačil, že problém je na oboch stranách.
VIDEO: Nová biatlonová sezóna sa začne v Kontiolahti
"Pokiaľ sa mladí nepresadia vo Svetovom pohári, je to pre nich demotivujúce. Chýba im psychická vytrvalosť, aby preklenuli obdobie, keď sa im nedarí.
Oni však končia zo dňa na deň. Mali by sme viac dbať na to, aby sme mužov podržali, aj keď výsledky neprichádzajú. Môžu totiž prísť v neskoršom veku," povedal pre Hospodárske noviny.
K vzostupu slovenského mužského biatlonu by mal prispieť aj tréner Jindřich Šikola, ktorý viedol české biatlonistky na tých najväčších fórach.
V jeho tréningovej skupine sú okrem Jakuba Borguľu aj Martin Maťko s Matejom Badáňom, ktorí sa budú snažiť pokryť zvyšné dve štafetové miesta.
Šimon Adamov trénuje so svojimi bratmi Michalom a Jánom pod vedením otca Michala a tiež v spolupráci s bývalým reprezentantom Matejom Kazárom.
V minulej sezóne nazbierali Slováci dokopy len 26 bodov a v Pohári národov skončili na 21. mieste. Nič menej ako prekonanie týchto čísel nemôže byť cieľom, hoci v novom zložení to nebude ľahké.